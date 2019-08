Grimmen

Wenn man Brigitte Lachmann begegnet, ist es kaum zu fassen, dass die Seniorin vor wenigen Tagen ihren 95. Geburtstag feierte. Sie wurde bei Stettin, dem heutigen Szczecin, geboren. Wissbegierig ging sie durchs Leben: Brigitte Lachmann arbeitete in der Landwirtschaft und besuchte die Landwirtschaftschule. Später drückte sie dann noch einmal in der Landwirtschaftsschule in Ribnitz-Damgarten die Schulbank. Seit 64 Jahren lebt die Seniorin in Zarrentin. „Ich fühle mich hier sehr wohl, bin mit meiner Gesundheit zufrieden und auch mit der Wohnung werde ich allein noch fertig“, meint die Seniorin. Um geistig rege zu bleiben, gehört jeden Morgen das Studieren der OSTSEE-ZEITUNG zu ihrem Tagesablauf. „Mein Hobby ist außerdem Sudoku“, meint Brigitte Lachmann, die Mutter von zwei Kindern ist und fünf Enkel und fünf Urenkel hat.

Von Walter Scholz