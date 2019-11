Eine Frau mit 1000 Berufen

Grimmen

Wenn Ines Baumann über die Trennung von ihrem zweiten Ehemann spricht, lacht sie erleichtert, während sie sagt: „Ich habe ihn am 12.12. 2012 um 12.12 Uhr vor die Tür gesetzt.“ Das Datum und die dazu passende Uhrzeit seien ihr erst später aufgefallen. Die 50-Jährige wurde in Ribnitz-Damgarten geboren und zog 1999 nach Grimmen. Seitdem arbeitete sie in vielen unterschiedlichen Branchen. Als gelernte Feinmechanikerin in Jena war sie am Bau einer Mikrokamera beteiligt, die Aufnahmen aus dem Weltraum machte.

Danach verdiente sie ihr Geld als Schweinezüchterin, Floristin, Frisörin und lernte mit 40 Jahren einen völlig neuen Beruf. „Ich schulte auf Kosmetikerin um, um dann aber von 2005 bis 2013 in der Reinigungsgesellschaft Grimmen zu arbeiten.“ Zwei Jahre war sie bei Bäcker Kühl als Verkäuferin angestellt, bis sie nun ganz frisch in der Bäckerei Kaddatz süße Waren unter die Leute bringt. Ein bewegtes Berufsleben, von dem sie beim Basteln entspannen kann. Unter ihren Händen entstehen hauptsächlich Dekorationen für Haus und Garten.

Von Carolin Riemer