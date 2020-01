Grimmen

Czeslaw Walczak kommt gern nach Grimmen. Im polnischen Szczecin ( Stettin) geboren, besuchte er dort auch die Schule lebt mit der Familie in der Stadt an der Oder. Er lernte den Beruf des Restaurators für Kirchen und Schlösser und arbeitete viele Jahre als Schmied. Heute ist der 65-Jährige privat tätig und verkauft Autozubehör. In Grimmen ist er als Taubenzüchter bekannt. „Schon als kleiner Junge liebte ich Tauben bin nun seit 50 Jahren Züchter.

Seine „Hochflieger“ sind die Überflieger

2019 wurde ich mit meinen Danziger Hochfliegern zweimal Europa-Champion und zweimal Europameister, sowie Champion aller Züchter“, erzählt der Vater von drei Kindern, der sich auch Opa von fünf Enkeln nennen kann. Im Februar findet in Polen eine Ausstellung statt und Czeslaw Walcak hofft, dass auch Grimmener Züchter mit dabei sind. „Denn wir pflegen seit vielen Jahren guten Kontakt.“

Von Walter Scholz