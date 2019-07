Grimmen

Tausende Besucher im Motodrom erlebten am Wochenende den schwersten Motorsport der Welt. Hier die Gewinner der Stockcar-Rennen: In der offenen Klasse bis 60 PS sicherte sich Dustin Pittelkow (FKT Racing Team) den Sieg vor Marcel Thiel (Duke Boys) und Robert Schuldt (The Blue Tanks). In der offenen Klasse bis 80 PSgewann Stefan Rampe (Black Bulls) und ließ David Jännichen (Rennratten) auf dem 2. und Daniel Schumann (PS Schmiede) auf dem 3. Platz zurück. Robin Rahn (Rennratten) lenkte sein Stockcar in der Klasse 81 bis 140 PS zum Sieg und ließ Volker Hartwig (Rennteam Phönix) und Dustin Schmäke (Black Bulls) Staub schlucken.

Den schnellsten Wagen mit Heckantrieb brachte Heiko Schult (HDS Tolle) ins Ziel. Auf dem 2. Platz landete Nico Vandre (Blue Foxes) vor Dirk Holtfreter (NDK-Racing Team), der sich den 3. Platz mit Andreas Knop (Duke Boys) teilt. Das Rennen in der Klasse Allrad konnte Martin Rath (Speedline V8) für sich entscheiden. Dicht gefolgt von Martin Wodrich (MW Racing) und Martin Ecke (JUPP-Stockcar-Team).

Den schnellsten Trabant Original steuerte Eric Wiezorrek (Buggy Team Vorland) ins Ziel. Marko Lemke (Racing Team Loitz) und Silvio Liedtke (Zetelwitzer Flitzer) standen bei der Siegerehrung auf dem 2. und 3. Treppchen. Am wenigsten Zeit benötigte Uwe Grape (P. und E. Racing Team) mit seinem getunten Trabant und verwies Marcel Stolpmann (Bomber Team) und Leif Bucker (Kajo-Racing-Team) auf den 2. und 3. Platz. Der jüngste und schnellste Trabant-Pilot heißt Noah Mönnich (Racing Team Loitz). Auf den 2. Platz fuhr sich Benjamin Allert (Stock Car Team DSG).

Die Buggy-Rennen entschied Philip Nickel (Black Fighters) für sich und zeigte Reno Mitter (WS-Team) und Maria Kläske (MSC Valhalla) die Rücklichter. Nachwuchs-Buggy-Fahrerin Michelle-Sophie Holz (T.t.-Racing) fuhr den Sieg in der Junioren-Klasse nach Hause. Paul Hahnel (Hahnel Racing) belegte den 2. und Antonia Simon (MSC Garage) den 3. Platz. Volker Hartwig (Rennteam Phönix) holte sich auch in der Klasse Wohnwagen den 1. Platz. Tom Anklam (Rennteam Phönix) fuhr auf den 2. und Robert Zieris (T. T.- Racing) auf den 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch!

Carolin Riemer