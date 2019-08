Grimmen

Stundenlang leuchtete der Himmel über Grimmen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag. Was mit Wetterleuchten begann, endete mit einem handfesten Gewitter. Unsere Leserin Anke Hanusik aus Grimmen nutzte die Chance, um sich mit ihrer Kamera und einem Stativ auf ihrem Balkon in Position zu bringen und die Blitze einzufangen. Gegen 22.30 Uhr hatte sie dann das Foto-Glück. „Ich habe es schon öfter versucht, aber bisher leider nicht so ein Glück wie am Mittwochabend gehabt“, schreibt sie in ihrer E-Mail.

Von Carolin Riemer