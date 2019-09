Giftig oder essbar? Jetzt anmelden zur Pilzwanderung in Sievertshagen

Sievertshagen

Giftig oder essbar? Wer sich beim Pilze sammeln nicht ganz sicher ist, welches Hutgewächs in den Korb kann, beziehungsweise von welchem man lieber die Finger lässt, ist am 22. September herzlich zur Pilzwanderung eingeladen.

Der Pilzsachverständige und -berater Frank Dommer aus Stralsund nimmt alle Interessierten mit zum Pilze sammeln im Forstrevier Sievertshagen.

Mit dem Fachmann auf Pilzsuche

Im Moment sehe es noch nach einem schlechten Pilzjahr aus, schätzt der geprüfte Fachmann ein. „Das kann sich aber schnell ändern, wenn es in den kommenden Tagen regnet“, sagt er. Dann lässt sich schnell ein Korb unter anderem mit Steinpilzen, Maronen und Rotfußröhrlinge füllen.

Seinen Gästen stellt er übrigens frei, ob sie mit ihm gemeinsam auf Pilzsammlung gehen, oder sich zunächst allein auf die Suche begeben. Letzteren schaut er dann nach der Wanderung in den Korb und kontrolliert, ob sich nicht doch beispielsweise ein Grüner Knollenblätterpilz darin befindet. Denn dieser wird oft mit Täublingen und Champignons verwechselt.

Achtung, sehr giftig! Finger weg vom Grünen Knollenblätterpilz !

Frank Dommer ist Pilzberater. Quelle: Miriam Weber

Von diesem sollte man nämlich die Finger lassen. „Der ist richtig giftig“, betont der Fachmann. Und trotzdem wird diesem Pilz in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Er wurde von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) zum Pilz des Jahres 2019 gekürt. „Der Grüne Knollenblätterpilz enthält hitzestabile, lebergiftige Stoffe. Bereits der Verzehr von 50 Gramm frischer Pilze kann tödlich sein“, informiert die DGfM.

Erst kürzlich hat ein junges Paar aus Stralsund vermeintliche Champignons im eigenen Garten gefunden – und auch gegessen. Nur um ein Haar entgingen die Stralsunder einer Lebertransplantation.

Lecker: Pilze vom Holunderast

Wer Frank Dommer am 22. September begleitet, kann sich aber gewiss sein, dass dieses giftige Exemplar nicht in der eigenen Pfanne landet. Außerdem wird es so manch Interessantes nebenbei zu erfahren geben. Denn nicht nur im Wald lassen sich schmackhafte Pilze finden.

Der Pilzberater selbst beispielsweise schwört auf das Judasohr, das vor allem an toten Gehölzen wächst. Wie er in einem früheren Interview verrät, ist es bei ihm ein Holunderast, der im Winter ins Haus geholt wird, damit daran im Sommer im Garten wieder die Pilze wachsen, die er dann in chinesischen Gerichten verarbeitet.

Anmeldung erbeten

Treffpunkt zur Wanderung ist die alte Revierförsterei in Sievertshagen (Hausnr. 50 a). Lost geht der zweistündige Ausflug durch den Wald um 11 Uhr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet Dommer um vorherige Anmeldung.

Anmeldungen zur Pilzwanderung: bei Frank Dommer telefonisch unter 0157 / 39 08 33 01

Von Anja Krüger