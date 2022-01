Greifswald

In diesen Tagen bekommen zehntausende Menschen von der Sparkasse Vorpommern einen Brief. Einige in digitaler Form über das Online-Banking, andere in Form eines normalen Briefes und wieder andere als dicke, 80-seitige Broschüre. Egal in welcher Form, alle Anschreiben haben den gleichen Zweck. Die Sparkasse bittet um Antwort. Denn erstmalig bei Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedeutet Schweigen keine stille Zustimmung mehr.

April 2021. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat gerade ein einschneidendes Urteil für alle Banken, die in Deutschland Kunden haben, gefällt. Das Urteil wurde im Fall des Verbandes der Verbraucherzentralen gegen die Postbank gesprochen. Der Verband hatte geklagt, weil Banken bei Änderungen der Geschäftsbedingungen mit „fingierter Zustimmung“ arbeiten. Oder besser: gearbeitet haben. Denn die Richter gaben den Verbraucherschützern recht.

Banken müssen Zustimmung einholen

Stillschweigen ist kein Ja mehr, sondern ein Nein. Ulrich Wolff, der Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorpommern erklärt, dass das Urteil in der Branche ein wenig überrascht aufgenommen wurde. „Das Gericht hat geurteilt, dass der Weg, auf dem wir die Kunden über die Preisanpassung der Kontoführungsgebühren informiert haben, nicht der richtige war. Die Preise selbst haben die Richter nicht kritisiert.“ Die wichtige Änderung waren in dem Fall der Sparkasse tatsächlich die Kontoführungsgebühren, welche zuletzt im September 2019 erhöht wurden. Durch das Urteil ist die Änderung nichtig, einige Kunden verlangten zu Unrecht erhobenen Gebühren zurück.

Am Ende des Urteils steht nun, dass die Sparkasse Vorpommern am Montag damit begonnen hat, die Kunden über die Anpassung der Kontoführungsgebühren zu informieren und zugleich deren Einverständnis für diese Änderung einzuholen. „Das Anschreiben der Kunden ist kein Problem. Jetzt brauchen wir die Rückmeldung der Kunden. Da wird es spannend.“, erklärt Wolff. „Spannend“, denn die Sparkasse Vorpommern musste rund 220 000 Briefe losschicken.

Nicht alle erhalten einen Brief

Dabei erhalten nicht alle der Bankkunden einen Brief mit den kompletten AGBs. Nur Kunden, die 62 Jahre und älter sind, etwa 42 000 Kunden in Vorpommern, bekommen die Broschüre per Post. Kunden, die unter 62 Jahren alt sind und kein Online-Banking nutzen, bekommen einen Brief mit Informationen zu dem Verfahren und einen QR-Code, mit dem sie die Broschüre aus dem Internet herunterladen können. Das betrifft rund 80 000 Menschen. Kunden, die Online-Banking nutzen, bekommen alle Informationen über das Postfach der Sparkasse – 68 000 Vorpommern. Hinzu kommen 12 000 Geschäftskunden. Für minderjährige Besitzer eines Girokontos unterschreiben die Eltern.

Viele Briefe, viele Rückschreiben und Druckkosten und viel Organisation. Für Sparkassenchef Wolff ist das Urteil eine Zumutung – für den eigenen Geldbeutel und die Kunden. „Wir sind gezwungen die Antwort der Kunden einzufordern, auch wenn sie das selbst nicht wollen. Hinzu kommt, dass uns nur diese eine Änderung der AGB knapp eine Million Euro kostet.“ Zudem ist die große Zustimmungsaktion nicht einmalig. Ändern sich die AGBs, wird eine Zustimmung von Neuem nötig.

Was die Sparkasse und andere Banken ärgert, freut die Verbraucherschützer. Der scheidende Vorstand des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, erklärte im April vergangenen Jahres nach dem Urteil. „Es war gut und richtig, den Weg durch die Instanzen zu gehen und nun endlich Rechtssicherheit für Verbraucher zu schaffen. Wenn die Postbank oder andere Geldinstitute künftig Vertrags- und Preisanpassungen durchsetzen wollen, müssen sie das klar und nachvollziehbar bereits in den AGB regeln.

Wer den Brief ignoriert, riskiert sein Konto

Nun sind aber die Verbraucher in der Pflicht: Sie müssen den Brief der Sparkasse beantworten. „Erfahrungsgemäß melden sich 90 oder 95 Prozent der Kunden zurück. Die verbleibenden 5 bis 10 Prozent sind trotzdem zwischen 10 000 und 20 000 Menschen“, mahnt Wolff an. Um es den Kunden leichter zu machen, werden sie mehrfach angeschrieben und informiert. Bis Sommer plant und hofft die Sparkasse, mit den Aktion durch zu sein. Doch Achtung: Wer die Briefe dauerhaft ignoriert, riskiert, sein Girokonto zu verlieren. Die AGBs werden nämlich nicht verhandelt. Und wer nicht aktiv zustimmt, sie also ablehnt, verliert die Geschäftsbeziehung mit der Bank.

