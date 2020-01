Glätte: Zwei Unfälle im Grimmener Bereich

Grimmen

Ein Schaden von insgesamt 32 000 Euro entstand bei den beiden Unfällen, die sich aufgrund von Glätte am Freitagmorgen im Zuständigkeitsbereich des Grimmener Polizeireviers ereigneten. Personen wurden bei den Unfällen nicht verletzt.

Bartmannshagen : In der Kurve in den Gegenverkehr gerutscht

Zwischen Bartmannshagen und Willerswalde rutschte gegen 7.30 Uhr ein Nissan Leaf, gefahren von einem 37-Jährigen aus der Gemeinde Wendisch Baggendorf, in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er gegen das Heck eines entgegenkommenden Mercedes A-Klasse, mit dem ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Sundhagen unterwegs war.

In der Folge kam der Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Nissan entstand ein Schaden von circa 25 000 Euro – Totalschaden. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf circa 5000 Euro.

Hildebrandshagen : Pkw überschlägt sich

Glück hatte ein 43-Jähriger aus der Gemeinde Wittenhagen am Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr. Er war mit einem Honda Prelude zwischen Hildebrandshagen und Altenhagen unterwegs. Hinter einer Kurve wollte er nach eigenen Angaben einem Hasen ausweichen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, in dessen Folge sich der Wagen überschlug. Laut Polizei war Straßenglätte ursächlich für den Unfall. Den Schaden am Auto schätzt sie auf circa 2000 Euro.

Von Anja Krüger