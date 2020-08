Glashagen

Der kleine Windpark zwischen Grimmen und Glashagen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist komplett – alle sechs Windräder stehen jetzt. Allerdings sind die letzten drei noch nicht in Betrieb.

Die ersten drei Räder in Glashagen hatten für viel Ärger unter Anwohnern und Tierschützern gesorgt. Mehr als ein Jahr lang zögerte sich der Gerichtsprozess der Gemeinde Wittenhagen gegen die Genehmigungsbehörde um die Windräder in Glashagen hinaus. Die drei Anlagen standen eineinhalb Jahre lang zwischen Bundesstraße und Bahngleisen still und trieben den Investor, die Wind-Projekt GmbH, fast in den Ruin.

Anzeige

Strom soll in der Gemeinde bleiben

Die plant nun in der Gemeinde Wittenhagen ein Projekt, von dem Einwohner und Gewerbetreibende profitieren könnten: Der Strom, den die Windräder in Glashagen und Grimmen produzieren, soll nämlich größtenteils in der Gemeinde bleiben und Anwohner und Firmen mit regionalem und vermutlich auch günstigerem Strom versorgen. Nicht nur die Anlagen, sondern auch ein eigenes Umspannwerk wurden gebaut und schaffen die Voraussetzungen.

Weitere OZ+ Artikel

Anwohner gefragt

Jetzt sind die Anwohner aufgefordert, in einem anonymisierten Verfahren Fragen zu ihrem Stromverbrauch zu beantworten. „Wie groß ist der Haushalt der zu versorgenden Personen? Wie viel Strom wird verbraucht? Wie alt ist Heizungsanlage? Und vor allem: Wie aufgeschlossen stehen die Menschen der Elektro- und Wasserstoffmobilität gegenüber?“ So umschreibt Investor Carlo Schmidt die Fragen, die er als Grundlage für das geplante „grüne Gewerbegebiet“ benötigt. Die Fragebögen, die an jeden Haushalt gehen, sollen ein möglichst umfassendes Bild über die Verbraucherstruktur liefern.

Von Almut Jaekel