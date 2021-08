Glashagen – das Zuhause der Pfadfinder

Glashagen

Ein überaus langgestrecktes Dorf, wo sich scheinbar die alten und die neuen Häuser die Waage halten. Die Rede ist von Glashagen, einem Dorf der Gemeinde Wittenagen. Die Häuser sind alle aneinander gereiht und grenzen an die Äcker. Einige Feldränder haben derzeit schöne Blühstreifen. Der Ort wird durch die Bahnlinie, die zwischen Grimmen und Stralsund verläuft, geteilt. Die Straßenunterführung hat in der Vergangenheit schon oftmals zu Problemen geführt. Entweder wussten LKW-Fahrer nicht um die Höhe ihres Fahrzeuges und blieben stecken oder PKW versanken nach Starkregen in einem See darunter. Glashagen hat rund einhundert Einwohnern.

Gutsbesitzer Kroos erbaute das Herrenhaus

Früher war Glashagen eine Domäne des Preußischen Staates. Ab 1894 war Ernst Kroos Pächter. Im gleichen Jahr brannte das alte Gutshaus ab und es wurde bis 1895 das neue Gutshaus in seiner heutigen Form erbaut. Nachdem Ernst Kroos 1924 verstarb, führte vorerst seine Frau das Gut weiter, später übernahm sein Sohn den Betrieb. 1945 musste die Familie, die viele Kinder hatte, das Gut verlassen. Sie gingen in den Westen oder rüber nach Amerika.

Marlies Kriews (67) in ihrem gepflegten Garten. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Irmgard Kriews ist mit 88 Jahren die älteste Einwohnerin und hat in ihrer Jugend bei der Familie gearbeitet. Zu Jürgen Kroos, den es nach Florida verschlagen hat, besteht der Kontakt bis heute. „Einmal im Jahr ruft er an. Und vor drei Jahren war er das letzte Mal mit seiner Frau und Tochter zu Besuch“, berichtet Marlies Kriews. Sie ist als Kind jeden Tag mit dem Fahrrad nach Abtshagen zur Schule gefahren. 1967 ist sie zwar wegen der Lehre als Elektronikfacharbeiterin nach Greifswald gezogen, lebt auch heute noch da. Aber nach Glashagen kommt sie bis heute, so oft es geht, zurück. Der große Garten mit den vielen Blumen, Gemüse und die Hühner machen viel Arbeit und Freude zugleich. Heute ist sie große Stütze für die betagte Mutter. In ihrem Haus haben schon die Großeltern gewohnt. Es gehörte früher zur Domäne, wo sie auch gearbeitet haben. Auch ihre Eltern waren dort beschäftigt. Später war der Vater Buchhalter in der LPG und die Mutter arbeitete im Feldbau. Nebenbei wurden Kühe und Schweine gehalten, wie es bei vielen anderen Leuten zu der Zeit auch war.

Dachziegel kamen aus der Ziegelei von Carl Leitner

Annett und Frank-Uwe Schneider mit Hündin Bella. Quelle: Roswitha Pendzinsky

„Wir wohnen ja erst zwanzig Jahre in Glashagen, das ist ja noch nicht so lange“, erzählt Frank-Uwe Schneider. Der Elektriker hat davor mit seiner Frau und den drei Kindern in Grimmen gewohnt. Das Haus gehörte früher auch zur Domäne. „Auf dem Dach sind noch die Originalziegel von 1912. Auf jedem Ziegel steht Carl Leitner Grimmen drauf.“ Und noch eine kuriose Besonderheit erwähnt der freundliche Mann im Zusammenhang mit seinem Haus, das er und seine Frau in zwei Abschnitten erworben haben. „Wir haben jeder die Hälfte vom halben Haus.“ Der handwerklich begabte Mann hält ein bisschen Kleinvieh und bewirtschaftet ein kleines Stückchen Acker gleich hinterm Haus. Die Kartoffeln sind erst auf dem zweiten Blick zu erkennen. Es blüht in allen Farben und summt und brummt. Voller Stolz verweist er auf die Blüten, die nicht nur Insekten anlocken, sondern wo auch Igel und Blindschleichen Unterschlupf finden. Mit Schäferhündin „Bella“ ist Frau Annett im Dorf zum Spazieren unterwegs und hält gern mit den Nachbarn einen Plausch über den Gartenzaun.

Das Gutshaus wird durch die Pfadfinder belebt

Das Gutshaus gehört den Pfadfindern. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Das Gutshaus ist nach wie vor ein präsentes Gebäude in Glashagen. Während der DDR-Zeit waren im Gutshaus sieben Wohnungen und eine Verkaufsstelle eingerichtet. Heute ist es in der Obhut der Pfadfinder. Für die Organisation ist die Lage zwischen Grimmen und Stralsund ideal. Das aus Backstein gemauerte Haus und seine Anbauten standen viele Jahre leer. Die Bausubstanz war aber noch in einem guten Zustand. In vielen Zimmern befanden sich noch alte Öfen. Von hier aus starteten die Aktionen zur Rekonstruktion der restlichen Räume. Im Erdgeschoss entstanden Werkstätten und Lagerräume. Außerdem befinden sich hier die neuen Sanitärräume und die Sauna.

Im ersten Stock liegen der große Saal, das Polarfahrerzimmer, die Bibliothek, der Orient-Raum und die Küche. Im zweiten Stock sind sieben Schlafräume mit rund 40 Betten eingerichtet. Um das Gutshaus herum gibt es eine Wiese zum Zelten, ein Backhaus, eine Schmiede, einen Pavillon und eine große Holzbühne. „Unser Gutshaus sehen wir Pfadfinder auch deshalb als ‚unser Gutshaus‘, weil wir auch immer wieder am Ausbau und der Instandhaltung des Gutshauses mitwirken. So weit dies möglich ist, werden alle Arbeiten von und mit Jugendlichen erledigt“, so ist es auf der Homepage zu lesen.

Vor dem Gutshaus ist ein schön gepflegter Spielplatz mit Sitzgelegenheiten. Ein gut gewählter Platz, wo die Kinder aus dem Dorf mit den Gästen des Gutshauses in Kontakt kommen können.

Von Roswitha Pendzinsky