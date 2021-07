Grimmen

Der Landeszootag – an dem sich am Freitag auch der Grimmener Heimattierpark beteiligte – war ein voller Erfolg. Hunderte Besucher – darunter viele Knirpse aus den städtischen Kindergärten – genossen das muntere Treiben mit vielen Attraktionen im Zoo der Trebelstadt.

Als Gäste erschienen auch der in Grimmen lebende Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner. Gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG äußerten sie sich erstmals konkret zu den großen Plänen, die es für den hiesigen Tierpark gibt. Bis zu neun Millionen Euro sollen investiert werden – das Projekt beinhaltet zudem eine Umgestaltung des Schwanenteichs.

Tierpark wird neu aufgebaut – Schwanenteich wird Kulturinsel

Die Pläne für den Neubau des Grimmener Heimattierparks und die Umgestaltung des Schwanenteichs gibt es seit längerem. Nun äußerten sich Wirtschaftsminister Harry Glawe und Grimmens stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner am Rande des Landeszootags – gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG – erstmals konkret zu den Vorhaben.

Sieben bis neun Millionen Euro sollen nach Aussage von Glawe in die Neugestaltung investiert werden. Planer für das europaweit ausgeschriebene Großprojekt sind bereits gefunden. Und Harry Glawe betont: „Wir haben hier Großes vor! Dies wird eine der modernsten Anlagen dieser Größenordnung.“

Der Heimattierpark wird hierbei komplett abgerissen und anschließend neu aufgebaut. Auch für den angrenzenden Schwanenteich gibt es – in diesem Zuge – bereits konkrete Pläne.

Zoo der Stadt soll das touristische Highlight werden

Der Zoo der Stadt soll demnach das touristische Highlight der Stadt werden. Neben modernen und begehbaren Volieren, sollen Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden. „Uns schwebt hierbei vor, dass man beispielsweise in einem Heu-Hotel übernachten kann. Aber auch andere Übernachtungsformen sind möglich“, informiert Heike Hübner. Zudem entsteht im Tierpark eine gastronomische Einrichtung, die dann nicht nur von Tierparkbesuchern genutzt werden kann.

Das Investitionspaket sieht zudem die Neugestaltung des Schwanenteichs vor, der sich direkt vor dem Eingang des Tierparks befindet. „Wir wollen auf dem Schwanenteich eine Kulturinsel erschaffen. Das stehende Gewässer soll zudem mit einer Springbrunnenanlage und Beleuchtung ausgestattet werden“, beschreibt Harry Glawe.

Und wie Heike Hübner berichtet, soll dann auch gleich die Zuwegung ins Stadtgebiet Südwest – über die Gartenanlage „Hoikenrade“ saniert werden. „Dies wird eine wunderschöne Anlage, die noch mehr Besucher nach Grimmen locken wird. Man wird dann durch Beschilderungen schon auf der Autobahn 20 auf diese Attraktion hinweisen“, sagt der Wirtschaftsminister, der zugleich Stadtpräsident von Grimmen ist.

Glawe bekommt beim Landeszootag eine gehörige Portion Glück ab

Doch noch gibt es die geschichtsträchtige Anlage, die bereits in den 1950er Jahren eröffnet wurde. Und eben an jenem Ort hatten Hunderte Besucher am Freitag sehr viel Spaß. „Wir sind regelmäßig hier. Ich finde es total klasse, dass es in unserer kleinen Stadt einen Tierpark gibt. Die Kinder lieben die Anlage“, sagt Kerstin Stubbe (41), die sich mit der fünfjährigen Eileen die neuen Lieblinge – die Steppenfüchse anschaute.

Diese sind erst seit einer Woche im Zoo der Stadt beheimatet und schon jetzt die neuen Stars. Im ehemaligen Nasenbärengehege tollt das Pärchen bereits munter umher. „Sie sind sehr verfressen und buddeln sehr gerne“, fasst Tierpark-Chefin Christin Trapp die ersten Tage der neuen tierischen Stars in der Trebelstadt zusammen.

Im Grimmener Zoo gibt es Tier zum anfassen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) schaute beim Landeszootag vorbei und konnte erfreuliches für die Zukunft des hiesigen Tierparks berichten. Quelle: Raik Mielke

Und auch Wirtschaftsminister Glawe hatte gewollten und ungewollten Kontakt zu den tierischen Bewohnern. Als erstes schaute er sich im Streichelgehege bei den Kaninchen um und verriet, dass er früher selber Kaninchen gezüchtet hat. Anschließend bekam er von einer vorbeifliegenden Taube eine gehörige Portion Glück ab. Aber der Wirtschaftsminister nahm es mit Humor. „Ich fahre anschließend noch in den Zoo nach Stralsund – mal sehen was mich dort erwartet“, sagte der Politiker mit einem Lächeln auf den Lippen.

„Wir sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. Der Zulauf seit der Corona-Pandemie ist sehr gut. Erfreulicherweise haben wir immer mehr Besucher aus dem Umland“, freute sich am Ende auch Tierparkleiterin Christin Trapp.

Von Raik Mielke