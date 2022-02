Glewitz

Die Bau- und Umzugspläne des neuen Konsums in Glewitz südwestlich von Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) verzögern sich. Aus dem geplanten Wechsel des bekannten Kaufmannsladens von Angela Matthies von Grammendorf in die Nachbargemeinde wird erstmal nichts. „Das Problem ist, dass der Mietvertrag im März ausläuft. Das wird sehr eng, und das Haus steht bereits zum Verkauf“, sagt Matthies. Die Zeit drängt. Und: „Es gibt schon so viele Anfragen für Büfetts und Catering in der nächsten Zeit. Die Jugendweihen rücken näher und Hochzeiten und Geburtstage sind geplant. Das muss ja alles irgendwo gekocht werden“, so Matthies weiter.

Viele Verzögerungen

Bürgermeister Sebastian Block und die Gemeindevertreter haben sich mehr Fortschritte erhofft. „Die bürokratischen Wege sind länger geworden durch die Pandemie und damit auch die Bearbeitungsdauer sowie die Vorbereitungen für Ausschreibungen. Dann gab es noch das Problem mit den Schwalben, das fachkundig behandelt werden musste“, erklärt Block die Umstände. Es müsse versucht werden, die verlorene Zeit auf der Baustelle wieder aufzuholen, so Block.

Schwer zu kalkulierende Preissteigerungen sollen zusätzlich für Komplikationen gesorgt haben. „Wir können nicht mehr Geld ausgeben als wir haben. Der Haushaltsplan wurde gestrafft, aber unsere Kapazitäten sind begrenzt. Deshalb freuen wir uns gerade jetzt besonders über die Fördermittel“, so Block weiter.

49 000 Euro Fördermittel

Den Bescheid brachte am Mittwochvormittag Landtagsabgeordneter Harry Glawe (CDU) bei einem Besuch mit Begehung der Baustelle mit. Der frühere Wirtschaftsminister besprach Ideen und weitere Fördermöglichkeiten mit dem Bürgermeister. 49 000 Euro können nun für die Vorhaben des zweiten Bauabschnittes mit dem Mehrgenerationenraum eingesetzt werden.Bis Ende des Jahres soll das Gebäude mit Konsum und Veranstaltungsraum saniert werden. „Zum Zusammenkommen aller Generationen und auch um sportliche Aktivitäten zu unterstützen“, erklärt der Bürgermeister.

Bauarbeiten sollen Fahrt aufnehmen

Die weiteren Baumaßnahmen sollen schnell angestoßen und vorgenommen werden. „Das Dach ist komplett fertig und der Boden für die Parkplätze wurde auch in Eigenregie geebnet. Jetzt stehen Umbaumaßnahmen wie Fenster, Heizung und später Malerarbeiten an“, weiß Block. Trennwände zwischen der künftigen Küche und dem Veranstaltungsraum wurden hochgezogen und sollen über eine Tür miteinander verbunden werden. Das würde das Catering für Feierlichkeiten erleichtern.

Um die Inneneinrichtung kümmert sich die neue Mieterin. „Das komplette Mobiliar aus dem Konsum kommt beim Umzug mit. Ich mag den alten Charme – mir gefällt das so. Vielleicht kriegen die Regale einen neuen Anstrich“, beschreibt Matthies. Besonders freut sich die Betreiberin über die neuen Möglichkeiten, die moderne Ausstattung des Gebäudes und mehr Platz für ihre Pläne.

Konsum ist auch Treffpunkt

„Die Grammendorfer sind traurig und das verstehe ich auch. Manche Kunden haben wir auch bei der Corona-Versorgung unterstützt. Und es ist ja auch nicht nur ein Geschäft, sondern auch ein Treffpunkt“, weiß Matthies. Sie hofft, alle Stammkunden auch in Glewitz begrüßen zu können. „Die Umstände lassen sich nicht ändern und der Umzug muss sein.“ An diesem Schritt führe kein Weg mehr vorbei. Die Planungen für den neuen Laden stehen schon seit Jahren fest.

Mutter des Bürgermeisters angelernt

Wichtig sei, dass das Gebäude in Glewitz schnell fertig wird. „Die Zeit drückt immens und die Gemeindemitglieder freuen sich ja auch auf den Konsum und Frau Matthies“, weiß Block. Eine Verbindung zu der jetzigen Gemeinde und dem Bürgermeister hat die langjährige Verkäuferin und Inhaberin des Tante-Emma-Ladens schon lang. Denn: „Ich habe seine Mutter einst in einer Verkaufsstelle angelernt“, erinnert sich Matthies lachend.

Große Hoffnungen für die Entwicklung des Dorfes gehen mit dem Dorfladen einher. „Das hat bisher gefehlt und ist eine sehr gute Gelegenheit. Ein Konsum ist ja nicht nur zum Einkaufen da. Es ist ein Anlaufpunkt und Treffpunkt zum Plauschen und Zusammensitzen“, beschreibt der Bürgermeister und ergänzt: „Diese Begegnungsstätte in Verbindung mit dem Mehrgenerationenraum wird wichtig. Gerade in den letzten zwei Jahren, in denen coronabedingt Distanzen entstanden sind, muss ein Angebot für die Gemeinschaft geschaffen werden, damit sie nicht verloren geht.“

Im letzten Schritt der Pläne für das Gemeindegebäude steht die Integration einer Rettungswache in Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Die günstige Lage mit rundherum schnellen Anbindungen in vier Richtungen könnte für die Zukunft lukrativ werden. Doch dazu gebe es noch keine konkreten Maßnahmen. „Nach 25 Jahren Dornröschenschlaf wird der Bauabschnitt für eine größere Vielfalt im Ort sorgen. Der Veranstaltungsraum in Verbindung mit der Küche und dem Laden von Frau Matthies werden das Potenzial des Standortes für die Gemeindemitglieder stärken“, betont Block.

Von Christin Assmann