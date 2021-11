Glewitz

Glewitz ist mit fast 200 Einwohnern das größte Dorf der Gemeinde und zugleich Namensgeber. Sieben weitere Orte gehören der Kommune im Trebeltal an.

Die Margarethenkirche ist zwar das älteste Gebäude, aber über die Jahrhunderte als kultureller Mittelpunkt, jung geblieben im Dorfkern. Sie fasziniert durch ihre klaren baulichen Strukturen. Seit vielen Jahren sorgt Bärbel Greinke regelmäßig dafür, dass die Kirche zu besonderen Anlässen mit Blumen prächtig geschmückt ist. Vergangene Woche war das Martinsfest Grund dafür. Dabei konnte und kann sie auf ein kleines eingespieltes Team bauen. „Ich fühle mich sehr mit der Kirche verbunden, übernehme Küsterdienste und betreue gerne Veranstaltungen. Die Vorbereitungen machen mir viel Spaß“, versichert Bärbel Greinke. Höhepunkt im Glewitzer Kirchenleben ist das jährlich stattfindende Margarethenfest. Auch in diesem Jahr fand es unter freiem Himmel im Pfarrgarten statt.

Seit 63 Jahren wohnt Bärbel Greinke – sie arbeitete früher als Verkäuferin – in Glewitz. Als zehnjähriges Mädchen zog sie in das Haus, das ihre Eltern 1958 bauten. Und sie bewohnt es mit ihrem Mann bis heute.

„Der große Kirschbaum im Garten ist 63 Jahre alt. Im Moment ärgert er mich mit dem vielen Laub“, scherzt die Frau. Bärbel Greinke ist leidenschaftliche Gärtnerin, hat den sprichwörtlichen grünen Daumen und ein Händchen für geschmackvolle Gartendekoration. Die Hobbygärtnerin ist zwar nicht die älteste Einwohnerin in ihrer kleinen Straße, aber die, die am längsten dort wohnt.

Der Generationenwechsel hat das Umfeld verändert. Und weil sich neue junge Leute in der kleinen Straße angesiedelt haben, gab es erst kürzlich ein Straßenfest. „Das Fest war wirklich schön, wir waren wie eine große Familie. Da kann man den jungen Leuten, die das organisiert haben, nur danken. Es war das erste Straßenfest und so haben wir uns alle besser kennengelernt.“

Dorfladen erwartet

Bärbel Greinke und ihr Mann fühlen sich wohl im Dorf. „Wir sind froh, das wir immer noch eine Arztpraxis im Ort haben und freuen uns, dass es bald wieder eine Verkaufsstelle geben wird. Und jeden Morgen zum Frühstück die OSTSEE-ZEITUNG“, ergänzt sie. Die Umbaumaßnahmen für die Verkaufsstelle an der Durchfahrtsstraße sind nicht zu übersehen und die Fertigstellung des ehemaligen Gebäudes aus VEG-Zeiten wird von allen Glewitzern und aus der Umgebung erwartet.

Erst bei der MTS und dann beim VEG arbeiteten Heide-Lore und Horst Prieß ihr Leben lang in der Landwirtschaft. Kennengelernt hat sich das Paar bei der Wasserpumpe in Langenfelde. „Da trafen sich damals die Jugendlichen aus der Umgebung“, erzählt der Senior, der aus dem kleinen Nachbarörtchen stammt. Im nächsten Jahr sind die beiden dann schon sechzig Jahre verheiratet und haben drei erwachsene Kinder. Eine Tochter wohnt unmittelbar neben ihnen und ist ihnen eine große Stütze.

Hobby: Rosenzucht

Als junge Familie durfte Ehepaar Prieß 1976 ein halbes Haus beziehen. Nach der politischen Wende konnten sie es erwerben. Die Leidenschaft für Rosen teilen sie. Die „Aspirinrose“ blüht noch immer, obwohl schon viele Sträuße davon geschnitten wurden. Auch als Kirchenschmuck, denn Heide-Lore und Horst Prieß haben oft das Schmücken unterstützt. Aus Altersgründen sind sie kürzer getreten. Dennoch: „Wenn das Wetter passt, sind wir mit dem Fahrrad unterwegs“, versichert der Mann, der vierzig Jahre seinen Dienst in der freiwilligen Feuerwehr gemacht hat.

Die Glewitzer Kirche hatte in der 50er- und 60er-Jahren eng mit der Schule zu tun. Denn zeitweise war Unterricht im Pfarrhaus. Die alte Schule und eine zweite alte Schule stehen unmittelbar neben der Kirche. Als junge Lehreranwärterin kam Anneliese Schneider nach Glewitz. Die gebürtige Wismarerin kam mit einer zehnköpfigen Gruppe in einem Viehwagen in Grimmen an. „Wir alle hatten vorher noch nie was von Grimmen gehört und haben wirklich drei Kreuze auf dem Bahnhof gemacht und wollten so schnell wie möglich aus dem Hinterland wieder weg“, erzählt die Lehrerin im Ruhestand von ihrem Start ins Berufsleben.

Ehemalige Lehrerin im Dorf geblieben

Viele Anekdoten könnte sie aus dem Lehrerleben berichten. Sie unterrichtete in Glewitz und Grammendorf und freut sich bis heute, wenn sie von ehemaligen Schülern angesprochen wird. Neben Beruf und Familie war sie immer aktiv im Gemeindeleben eingebunden. Denn trotz der anfänglichen Skepsis ist sie geblieben und wohnt in ihrer alten Arbeitsstätte gemeinsam mit Sohn Ralf und Familie. Die drei erwachsenen Enkel besuchen gerne die Oma. Und die hat immer viel zu erzählen. So schwärmt die Seniorin beim Besuch der OZ-Reporterin vom Sommerfest. Anneliese Schneider hat ihren Anteil daran, denn sie ist in der Vorbereitung solcher Veranstaltungen mit eingebunden. „Seit 2001 bin ich in der Seniorengruppe der Gemeinde aktiv. Wir organisieren uns alle selbst. Wir basteln, laden Gäste für Vorträge ein oder erkunden die Umgebung. Ich glaube, in unserem Umfeld haben wir schon alle Sehenswürdigkeiten besucht“, erzählt Anneliese Schneider.

Nachwuchs bei Pudels

Wenn es um kulturelle Veranstaltungen im Dorf geht, dann ist auch Jutta Krettek immer mit von der Partie. Wohnt sie doch Wand an Wand mit Gemeinderaum. Und der wird überaus gerne für die verschiedenen Veranstaltungen gebucht. Aber aktuell dreht sich bei der Hundeliebhaberin alles um ihre Hündin Dori. Die Pudelmischlingsdame hat fünffachen Nachwuchs und bestimmt derzeit das Familienleben. Trotz der Arbeit, die kleine Welpen machen: Jutta Krettek und ihrem Mann Reinhold sieht man die Freude darüber an.

