Glewitz

Scheune, Traktor, Kuh, St. Margarethen und Wasserburg Turow repräsentieren seit diesem Jahr die Gemeinde Glewitz. Das neue Logo für die Gemeinde wurde im Oktober vorgestellt und soll mit ländlichem Wiedererkennungswert und unter dem Motto „zusammen groß“ die rund 550 Einwohner einen.

Es war nicht der einzige frische Anstrich, den sich Glewitz in 2020 verpasste. Der Gemeindehof wurde aufgeräumt. Die Trauerhallen in Glewitz und Strelow sind repariert und aufgehübscht. Voller Stolz präsentierten die Handwerker neue Buswartehäuschen in Turow und Infotafeln in der gesamten Gemeinde. Zudem wurden leerstehende Wohnungen renoviert und direkt wieder vermietet. Das Jahr glich einem Riesen-Subbotnik zwischen Zarnekow und Wolthof, Strelow und Langenfelde.

So bekam der neue Gemeindehandwerker André Witt ab Mai direkt alle Hände voll zu tun. Dass sich Glewitz diesen Posten überhaupt leisten kann, nennt Bürgermeister Sebastian Block „eine Besonderheit“ des Jahres.

In dieselbe Kategorie dürfte das Projekt ZBO-Gebäude fallen, das jüngst auch außerhalb der Gemeinde aufhorchen ließ. Aktuell ackern Block, Witt und Gemeindearbeiter Jürgen Malenke in der Baracke an der L26 in Glewitz, um diese für den Lebensmittelmarkt von Angela Matthies aus Grammendorf her- und weitere Räume für die Gemeinde einzurichten. Das große Aufräumen geht weiter.

Corona-Pandemie behindert Blocks Anliegen

Und der Bürgermeister hat noch lange nicht genug. „Ich hoffe, dass wir 2021 wieder mehr Arbeit bekommen“, sagt Block mit Blick auf die ausgefallenen Events in den vergangenen Monaten. Doch sein Optimismus hält sich in Grenzen. „Die geplanten Veranstaltungen bis Ostern sind schon wieder gestrichen“, sagt Block und schiebt schnell hinterher: „Aber ich will nicht zu viel Schwarzmalerei betreiben. Wir hoffen natürlich alle, dass es besser wird.“

Durch die Corona-Pandemie blieb ein Ziel, mit dem Block 2019 sein Amt angetreten ist, auf der Strecke. Er will den Gemeinschaftssinn in Glewitz fördern. „Das Vorhaben ist dieses Jahr erheblich gestört worden. Die Festlichkeiten, die als Grundlage für das Zusammenrücken dienen, sind ja komplett weggebrochen“, sagt Block. Das habe sich auch in den Gemeindevertretersitzungen widergespiegelt. Anfangs war das Interesse der Einwohner groß, doch das Virus und die Hygienebestimmungen haben die Zuhörer abgeschreckt. Sie blieben den Sitzungen größtenteils fern.

Dennoch blickt der Gemeindechef andererseits zufrieden zurück. „Im Großen und Ganzen sind wir in unseren entwicklungstechnischen Zielen vorangekommen.“

Fertigstellung des Konsums wäre „Meilenstein“

Das will Block auch 2021. Und die Liste der Vorhaben für das kommende Jahr erscheint noch länger aus die vorherige: Spielplatz-Sanierungen, neue Buswartehäuschen für Glewitz, Fahrradweg nach Voigtsdorf. „Die größte Baustelle ist der Konsum. Da müssen wir alle Kraft reinstecken“, blickt Block voraus. Mit guten Grund. Denn der Lebensmittelladen könnte Anlaufpunkt für die Glewitzer werden. „Dann schließt sich der Kreis wieder – dort kommt die Gemeinde zusammen“, sagt Block und betitelt die erhoffte Fertigstellung des Projekt in einigen Monaten als Meilenstein. „Wenn das klappt, wäre ich sehr, sehr zufrieden.“

