Glewitzer Pastor lädt nach Nehringen ein

Nehringen

Rolf Kneißl ist Pastor der Kirchengemeinden Glewitz und Rakow im Evangelischen Pfarramt Glewitz. Die Kirchen und Kapellen in Glewitz, Deyelsdorf, Nehringen, Medrow, Rakow und Bretwisch gehören zu diesem Gebiet. Auch für die Kirchengemeinde Vorland ist er gemeinsam mit Pastor Detlef Huckfeldt aus Tribsees zur Zeit zuständig.

Kneißl (57), verheiratet mit einer Denkmalschützerin, wurde in Jena geboren und studierte in Halle Theologie. Seit 28 Jahren ist er hier Pastor.

Anzeige

Mittsommer auf der Obstwiese

Beim ersten Gottesdienst zu Himmelfahrt in Rakow lud Rolf Kneißl die Gemeinde Erntebittgottesdienst am Samstag, dem 20. Juni 2020. „Dieser Erntebittgottesdeinst fällt in diesem Jahr genau auf Mittsommer“, sagte Kneißl. Ab 16 Uhr soll bei ihm zu Hause auf der Obstwiese in Nehringen Nummer 19 der Gottesdienst gefeiert werden. Anschließend wird gegrillt., informiert er.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Almut Jaekel