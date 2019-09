Glewitzer wollen Veranstaltungskalender erstellen

Glewitz

„Ein saniertes Gemeindehaus, das soll auch genutzt werden beziehungsweise zum Treffpunkt für die Bürger der Gemeinde werden“, dachte sich Glewitz’ Bürgermeister Sebastian Block (parteilos) und regte auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung die Bildung eines Veranstaltungskomitees an. Sein Wunsch sei es, in Zukunft mehrere Veranstaltungen im beziehungsweise am Gemeindehaus in Glewitz zu etablieren.

Aufgabe des Komitees sei es, Ideen zu sammeln. „Ich würde mir wünschen, dass sich aus jedem Ortsteil unserer Gemeinde eins, zwei Personen – jüngere und ältere – finden, die sich zusammensetzen, um jährlich einen Veranstaltungsplan zu erstellen“, erklärte er.

Nicht nur das Gemeindehaus will Block so beleben. Immer mehr würde in jedem Ort – acht Ortsteile hat die Gemeinde – ein eigenes Süppchen gekocht werden. „Es wäre schön, wenn die Einwohner der Gemeinde wieder mehr zusammenrücken“, sagte der 40-Jährige. Deshalb wünscht er sich kleine und größere Veranstaltungen das gesamte Jahr über. Regelmäßig Stattfindende, wie beispielsweise Spielenachmittage für die ganze Familie oder Senioren-Kaffee-Runden, aber auch größere Feste wie einen Tanz in den Mai oder ein Stoppelfest. „Was man machen könnte, da sind ganz viele Meinungen gefragt, bei der Umsetzung auch viele helfende Hände vonnöten. Das Veranstaltungskomitee soll nicht alles allein machen, sondern lediglich einen ’Fahrplan’ fürs Jahr erstellen“, machte er deutlich.

Seine Idee fand Anklang – bei den Gemeindevertretern und den anwesenden Bürgern. Jenny Schmalz, an dem Abend zur zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt, und Thomas Buchholz erklärten sich aus dem Gremium heraus bereit, die Fäden in die Hand zu nehmen. „Meine Frau hat sich auch bereit erklärt, in dem Komitee mitzuwirken“, informierte Block. Zwei weitere Damen unter den Gästen signalisierten ebenfalls, sich einbringen zu wollen. Und schließlich auch Jutta Krettek und Veronika Köster, die bereits seit vielen Jahren in Glewitz dafür sorgen, dass Kaffee-Nachmittage, Dorffeste und andere kleinere Veranstaltungen in dem Hauptort der Gemeinde stattfinden.

Um Gemeindehaus und angrenzende Wiese noch ein Stückchen attraktiver zu gestalten, beschlossen die Volksvertretung schließlich noch, sich um Fördermittel für einen Spielplatz zu bemühen.

Von Anja Krüger