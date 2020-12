Grimmen

„Das ist mein erster Glühwein in diesem Jahr“, sagt Frank Burghard. Allein zu Hause schmecke ihm das nicht. Und so gehört Burghard zu den Besuchern des kleinen Weihnachtsensembles auf dem Grimmener Markplatz.

Glühwein, Punsch mit und ohne Alkohol, Rauchwurst, süße Leckereien wie gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und Zuckerwatte, Lebkuchenherzen und Eierpunsch gehören zu den Angeboten in den drei Hütten. Gedränge gibt es nicht, auch keine Menschenaufläufe, aber durchaus Bewegung in der Stadt, die viele in den vergangenen Wochen vermissten.

Außer-Haus-Verkauf geht

„Wir wollen und können so ein bisschen Weihnachtsflair verbreiten“, sagt Leonie Zenker, die für die süßen Naschereien in ihrer Verkaufshütte zuständig ist. Vertreten ist auf dem Marktplatz wie auch vor dem Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ die Grimmener Schaustellerfamilie Holtz.

„Außer-Haus-Verkauf geht“, sagt Stadtrat Roland Wildgans. Einen richtigen Weihnachtsmarkt dürfe die Stadt nach aktuellen Corona-Regeln jedoch nicht veranstalten, informiert er. Zum Außer-Haus-Verkauf gehöre aber auch, dass die Waren nicht direkt am Stand verzehrt werden dürfen. 50 Meter müssen die Besucher eigentlich erst hinter sich bringen, bevor sie herzhaft in die Rauchwurst beißen dürfen oder die Kinder die Zuckerwatte in den Mund stecken können. Auf dem kleinen Grimmener Marktplatz ist das gar nicht so einfach.

Bußgelder drohen

Leonie Zenker bietet süße Weihnachtsleckereien auf dem Grimmener Marktplatz an. Quelle: Almut Jaekel

Abstandsregeln zwischen Menschen aus unterschiedlichen Hausständen und Maskenpflicht kommen außerdem dazu. „Ansonsten wird es bußgeldpflichtig, und zwar in erster Linie für die Verkäufer an den Ständen“, sagt Wildgans. „Das läuft“, meint Leonie Zenker. „Vor den drei Hütten sind „Einbahnstraßen“ eingerichtet und die Abstände werden eingehalten, die Masken getragen“, erzählt sie. „Das ist auch sehr wichtig, damit wir überhaupt stehen bleiben dürfen“, sagt sie. Denn wie für alle Schausteller ist dieses Jahr auch für sie schlimm. Dabei standen Zenkers Buden im Sommer sogar in Warnemünde, und jetzt gibt es eine weitere außer in Grimmen auch noch in Bentwisch. „Anderen Kollegen geht es da noch weitaus schlimmer, viele werden diese Zeit nicht überstehen“, weiß sie.

Und deshalb freut sie sich auch sehr, dass die Angebote in Grimmen so gut angenommen werden und die Kunden Verständnis für die erschwerten Bedingungen zeigen. Besonders am Wochenende kamen viele Grimmener und auch Besucher aus den Dörfern auf den Marktplatz, um ein wenig weihnachtliches Flair zu genießen. Leise Adventsmusik sorgt gegen Abend außerdem dafür.

Wildgans : Regeln werden eingehalten

„Wir wollen aber kein Markttreiben. Deshalb haben wir beispielsweise die öffentlichen Toiletten im Rathaus nicht geöffnet“, sagt Roland Wildgans. Es ist und bleibe ein Außer-Haus-Verkauf, die Besucher sollen dort nicht verweilen. Und wir gucken natürlich, dass die Regeln im Kern eingehalten werden“, sagt er. Das sei auch alles mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen abgestimmt. Nachgemessen, ob der Glühwein oder Eierpunsch wirklich erst in einem Abstand von 50 Metern vom Stand geschlürft wird, werde allerdings nicht. Wildgans: „Unmittelbar am Verkaufstresen darf das aber nicht sein.“

Nach seiner Meinung funktioniert die Umsetzung der Corona-Regeln dort gut. Wildgans weiß auch, dass die Betreiber selbst daran großes Interesse haben. Einerseits werde ihnen sonst die Möglichkeit genommen, doch noch etwas zu verkaufen. Andererseits drohen eben heftige Bußgelder.

Händler behalten den Überblick

Bis in die Weihnachtswoche wollen Leonie Zenker & Co. mit ihren Angeboten vor Ort sein. Wochentags von 11 bis 18 Uhr, an den Wochenenden eine Stunde länger. Vorausgesetzt, die Resonanz bleibt. Aber das werde sie, ist sich Leonie Zenker relativ sicher. „Denn die Leute freuen sich darüber, dass wir hier sind, die Kinderaugen leuchten.“ Gut findet die junge Frau auch, dass in Grimmen nicht zu viele Menschen unterwegs sind. So können alle Regeln eingehalten werden, wir behalten den Überblick“, sagt sie. Wenn es zu viele Besucher würden, sei das schwierig.

Corona-Regeln bei Außer-Haus-Verkauf Im Rahmen der aktuellen Corona-Richtlinien wurden die Auflagen für den gastronomischen Außer-Haus-Verkauf erneuert. Danach sind Gästezahlen so zu begrenzen, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann – ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger. Außerdem ist im öffentlichen Bereich beim Verzehr von Speisen und Getränken der Mindestabstand einzuhalten und die Abgabestelle unverzüglich zu verlassen. Bei Nichteinhalten dieser Auflagen drohen den Verkäufern Bußgelder in Höhe von 500 bis 1000 Euro.

Tagsüber bestehe diese Gefahr gar nicht, ist sich Besucher Frank Burghard sicher. Da kommen nur immer mal wieder Leute vorbei, um sich über Mittag zu versorgen oder wie er um einen Glühwein zu trinken. „Ein bisschen Unterhaltung ist aber auch drin – mit Abstand natürlich“, sagt er. Denn das Treffen mit anderen Menschen und einfach mal ein Gespräch fehlten ihm schon sehr in dieser Zeit.

Von Almut Jaekel