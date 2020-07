Trinwillershagen

Am 17. Juli 1970, also genau vor 50 Jahren, heirateten die Großeltern von Sarah Kitte aus Trinwillershagen. „Die beiden haben sich in Graal-Müritz kennen- und lieben gelernt“, erzählt die 23-Jährige. Die Goldene Hochzeit wird am Freitagabend groß in Trin gefeiert. „Meine Oma und mein Opa sind immer der Treffpunkt unserer Familie. Sie laden uns sonntags oft zum Essen ein und lieben es, ihre Familie um sich zu haben.“

Und nicht nur, dass die Großeltern sich im Familienleben stark engagieren, sie tragen bereits seit vielen Jahren die OSTSEE-ZEITUNG aus und sorgen, dafür, dass die Zeitung pünktlich zu den Lesern gelangt. Sarah Kitte, die als Erzieherin in Ribnitz arbeitet und selbst seit zwei Jahren eine glückliche Beziehung führt, möchte sich bei ihren Großeltern bedanken: „Unsere ganze Familie wünscht euch eine wunderbare Goldene Hochzeitsfeier. Ihr seid die Besten.“

Von Carolin Riemer