Golfhotel Kaschow: Nur zwei neue Azubis – kein Nachwuchskoch in Sicht

Zwei neue Gesichter haben als junge Verstärkung im Golf- und Wellnesshotel in Kaschow ihre Ausbildung begonnen. Von insgesamt fünf Ausbildungsberufen haben sich Tizian Schneider und Marlon Berger für den Kaufmann für Tourismus und Freizeit und den Hotelfachmann entschieden.

„Bisher sind wir sehr zufrieden mit den beiden Azubis. Sie sind zuvorkommend, höflich und hilfsbereit – das ist wichtig für die weitere Entwicklung“, erklärt Sprecherin des Golfpark Strelasund und Hotel Ulrike Baer und ergänzt: „Wir suchen wirklich Nachwuchs und wollen nicht nur ausbilden, sondern übernehmen in der Regel auch unsere Azubis“. Damit könnten Zukunftsaussichten gesichert werden.

Doch scheint das für die Küche des Ressorts und Restaurants nicht als Anziehungspunkt zu reichen. Denn in diesem Bereich gibt es schon seit Jahren keinen internen Zuwachs. „Die Ausbildung zum Koch scheint für junge Leute nicht mehr attraktiv zu sein. Vielleicht liegt das an den Arbeitszeiten, dem Saisongeschäft, wo privat weniger Zeit im Sommer bleibt und der Winter ruhiger ist. Und es ist auch ein harter Job“, vermutet Baer. Das soll nicht zwangsläufig mit der Gastronomie zusammenhängen. „Im Service als Restaurantmann/-frau ist jeder zweite Lehrgang besetzt“, so Baer weiter.

Tizian Schneider aus Zingst zog für die Ausbildung nach Kaschow

Im Bereich Fitness, Tourismus und Hotel habe es mehrere Bewerber gegeben. Darunter auch Tizian Schneider, der für die Ausbildung zu Kaufmann für Tourismus und Freizeit nach Kaschow gezogen ist. „In meiner Heimat Zingst wird Tourismus groß geschrieben. Ich hätte dort die gleiche Ausbildung machen können, aber ich wollte mal unter andere Leute und selbstständiger werden, aber am liebsten nicht zu weit entfernt“, erklärt Schneider.

Der 17-Jährige ist durch Zufall mit Unterstützung seiner Eltern auf das Golfhotel aufmerksam geworden, obwohl er selbst vorher noch keinen Schläger in der Hand hatte. „Ich hab’ jetzt mit der Platzreife angefangen und schon ein paar Stunden gehabt und Abschläge geübt“, so Schneider weiter.

Das war Neuland für den Lehrling, aber: „Ich musste mich erst ins Thema Golf reinfinden, doch mittlerweile kenne ich schon mehr Fachbegriffe und Equipment“, erzählt die neue Verstärkung an der Rezeption und fügt hinzu: „Die Beratungen am Telefon laufen besser und ich kann den Gästen immer mehr helfen. Ich würde mir wünschen, noch stärker im Smalltalk zu werden, so wie meine Kollegen. Eigentlich bin ich nämlich sehr ruhig“.

Vom Housekeeping bis Rezeption – Marlon Berger durchläuft alle Bereiche

Der angehende Hotelfachmann Marlon Berger war sich zuerst unschlüssig über seinen Berufswunsch. „Ich hatte Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden, die zu mir passt und mir gefällt. Über das Golfresort hab’ ich nie was Schlechtes gehört und ich finde es auch selbst ansprechend. Nach dem Probearbeiten wollte ich auch hier anfangen“, erzählt Berger.

Nicht weit von seinem Elternhaus in Brandshagen sollte es vorerst nicht gehen. „Ich wollte auch lieber in der Region bleiben und nicht unbedingt das Bundesland verlassen müssen“, und erzählt außerdem: „Hier kann ich alle Bereiche durchlaufen, lerne alles, was zum Hotel dazugehört kennen, und kann ich dann entscheiden, was mir am besten liegt.“

Azubi Marlon Berger (17) durchläuft in seiner Ausbildung alle Bereiche des Hotels - angefangen im Housekeeping. Quelle: Christin Assmann

Angefangen hat der Brandshagener im Housekeeping. Küche, Service, Rezeption und auch Golfstunden werden noch folgen. „Ich wusste, was auf mich zukommt. Wir haben in der Hochsaison angefangen und da gab es schon Abende, an denen man sich auf den Feierabend freut. Aber das gehört dazu“, erklärt der 17-Jährige. Was seinen momentanen Arbeitsbereich angeht, erkennt der Lehrling in der Geschwindigkeit seiner Kollegen einen Ansporn. „Das Tempo ist etwas, in dem ich mich steigern möchte“.

In dem zur Verfügung gestellten Wohnheim des Hotels leben die beiden Neuen. „Das Kochen läuft noch nicht so, dafür aber oft der Backofen. Wenn keine Idee vor dem Hunger kommt, gibt es öfter mal Pizza und Ofenkäse“, berichten die Azubis. Einen deutlichen Schritt in Richtung Selbstständigkeit haben die Lehrlinge dafür in der eigenen Ordnung getan. „Mittlerweile stört es mich, wenn das Laken nicht richtig sitzt und knittert. Ich bin definitiv ordentlicher geworden“, sagt Berger lachend.

Das Wohnheim sei auch für die nächsten Lehrlinge geöffnet. „Mobile Barrieren und Entfernungen sollen keine Hindernisse sein. Wir versuchen dahingehend alle Widrigkeiten aus dem Weg zu räumen“, betont Ulrike Baer. Ab Sommer 2022 werden neue Bewerbung erwünscht und entgegengenommen.

Von Christin Assmann