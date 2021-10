Golfpark Strelasund erzielt mit Turnier in Kaschow hauseigenen Spenden-Rekord

Kaschow

Beim Golfturnier „Preis des Präsidenten“ wurden im Golfpark Strelasund in Kaschow die Scheine gezückt. Doch nicht nur, um im Wettkampf die Schläger zu schwingen und Bälle abzuschlagen, sondern für einen guten Zweck. Der Einladung zum Turnier des Präsidenten Michael Remer waren 40 Golfer gefolgt, zudem wurde die Veranstaltung von zahlreichen Unternehmern und Einzelpersonen unterstützt. So kamen letztendlich aus Startgeldern, einer Tombola und einer Versteigerung 10 370 Euro zusammen.

Den kompletten Erlös durfte Jörg Remer, Geschäftsführer der Golfpark Strelasund GmbH & Co. KG, mit einem symbolischen Spendenscheck an den Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V. in Greifswald übergeben. Der Verein wurde 1990 gegründet. Er es sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Kindern und deren Familien die schwere Zeit während der Behandlung zu erleichtern.

Sowohl der Empfänger der Spende als auch der Golfpark freuen sich über das tolle Ergebnis. „ Im vergangenen Jahr konnten dank dieses Turniers 6670 Euro gespendet werden. Damals ging das Geld an den Kinderhospizdienst Leuchtturm e.V. und alle waren erstaunt über das Ergebnis“, erinnert sich Remer. „Dass wir in diesem Jahr die Spendensumme sogar noch erhöhen konnten, ist einfach unglaublich“.

Ein neuer Rekord – solch ein hohes Ergebnis wurde mit einem Golfturnier in Kaschow zuvor noch nicht erreicht. Darüber freut sich der Geschäftsführer und bedankt sich ausdrücklich für die Spendenbereitschaft. Die besondere Arbeit des Vereins selbst und die schweren Schicksale, die das Engagement und die Unterstützung der Mitglieder fordert, würdigen die Golfspieler, Mitglieder, Sponsoren und Partner und wollen finanziell neue Projekte fördern. Bereits in der Einladung zum Turnier und auch währenddessen wurde immer wieder über den Spendenempfänger, dessen Einsatz und Tätigkeiten informiert.

