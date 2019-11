Golfpark bei Grimmen spendet 3000 Euro für SOS-Dorfgemeinschaft

Hohenwieden

„Dieser Betrag ist ein Ausrufezeichen“, sagt Hans-Peter Fromm, Leiter der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden, am Montagnachmittag. Gerade hat ihm Michael Remer, Präsident des Golfparks Strelasund, einen großen symbolischen Scheck in Höhe von 3000 Euro überreicht.

„Dieses Geld wird der gesamten Dorfgemeinschaft zugutekommen“, so Fromm. Mit Hilfe der Spende könne etwa das musiktherapeutische Angebot der Bewohner und Mitarbeiter der Werkstätten ausgebaut werden.

Golfer traten zum Turnier für guten Zweck an

Spendengelder seien für die gemeinnützige Einrichtung generell wichtig. Sie finanzieren einen großen Teil aller Ausgaben. „Auch lokale Spender spielen da eine wichtige Rolle“, erklärt der Dorfvorsteher. Doch die vierstellige Summe, die die Golfer nun zur Verfügung stellen, sei nicht alltäglich.

Michael Remer hatte das Geld bei seinem Einladungsturnier um den Preis des Präsidenten am 3. November eingesammelt. Der Betrag setzt sich aus Einnahmen einer Tombola, den Turnier-Startgeldern und der Teilnahme an Sonderwertungen zusammen. „Unsere Turnierspieler haben diesen guten Zweck sehr gern unterstützt“, sagt der Golfer.

Spende sollte in der Region bleiben

Ihm sei von Anfang an klar gewesen, dass er eine Einrichtung in der Region damit unterstützen wolle. Die Arbeit der Dorfgemeinschaft beobachte er schon lange, doch sein letzter Besuch liege einige Jahre zurück. Gerade als Landwirt wisse er natürlich um die Arbeit der Dorfbewohner. Denn auch in Hohenwieden werde Landwirtschaft betrieben.

Sogar einige Schafe werden hier gehalten. Ihre Wolle wird in der Weberei verarbeitet, die Michael Remer Montag besucht. Hier entstehen Handtücher, Gardinen, Wolldecken und vieles mehr in Handarbeit. Gerade wird für das Weihnachtsgeschäft produziert. Auch der Spender wird fündig, doch für wen er ein Geschenk ersteht, verrät er natürlich nicht.

Mehr lesen:

Von Juliane Schultz