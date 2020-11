Stralsund

Zum Gedenken an die systematische Vernichtung jüdischen Lebens, die mit der Reichspogromnacht am 9. November 1938 begann, laden die Kirchengemeinden Stralsunds am Montag zu einer Andacht auf dem jüdischen Friedhof um 15 Uhr und zu einem besonderen Friedensgebet um 19 Uhr in der St. Marienkirche ein.

Die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai Stralsund lädt am Sonntag um 10.30 Uhr zum Gottesdienst mit Pastor Martin Afheldt in die Nikolaikirche ein. Auch in der Heilgeist-Gemeinde finden Gottesdienste statt, und zwar am 8. November um 9 Uhr in der Friedenskirche und um 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche, jeweils Pastor Winfried Wenzel. Pastor Christoph Lehnert lädt seine Gemeinde am Sonntag um 10 Uhr zum Gebet in die Marienkirche ein.

Ebenfalls Sonntag trifft sich die Fathers House Church um 10.30 Uhr in der Alten Richtenberger Straße 39 zum Thema „Kirche im Wandel von Corona“. Es gibt mit Livemusik, Lifekids und wahre Lebensgeschichten. Die Baptisten-Gemeinde trifft sich am Sonntag um 10 Uhr in der Fährstraße 11 zum Gottesdienst, wie Pastor Daniel Müller mitteilte.

In Flemendorf und Bodstedt entfallen die Gottesdienste diese Woche. In der Prohner Kirche wird Sonntag um 10.30 Uhr mit Pastorin Mechthild Karopka Gottesdienst gefeiert. Zum Predigt-Gottesdienst wird am 8. November um 9.30 Uhr in der Dorfkirche Niepars eingeladen. Die Gläubigen der Kirchengemeinden Franzburg und Richtenberg treffen sich diesen Sonntag um 10 Uhr in der Franzburger Schlosskirche zum Gebet.

