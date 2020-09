Graffiti und Sachbeschädigung an Supermarkt in Grimmen

Grimmen

Vandalen trieben am Sonntag zwischen 22 Uhr und Montag 10 Uhr ihr Unwesen am Rewe-Supermarkt in der Friedrichstraße in Grimmen. Die bislang Unbekannten zerstörten mehrer Holzlatten, die zur Gebäudefassade des Marktes gehören. Außerdem brachten sie ein etwa drei mal drei Meter großes Graffiti an die Fassade.

Keine politische Straftat

Es handele sich dabei zwar um kein politisch motiviertes Motiv und demnach auch um keine politische Straftat, sagt ein Polizeisprecher. Ein Schaden von etwa 1000 Euro richteten die Täter dennoch an. Wer relevante Aussagen zu dem Fall machen kann, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03 83 26/5 70 melden.

Von caro