Eigentlich sollte in diesem Jahr in Grammendorf eine neue Dorfmitte entstehen. Dies bestätigte Bürgermeister Udo Peters ( CDU) während einer Gemeindevertretersitzung im November des Jahres 2019. Geplant war dieses Projekt als Containerlösung. Doch nun die Wende. „Das Projekt ist vom Tisch. Wir bekommen nicht die angedachte Förderung und unser Haushalt lässt solch eine Investition einfach nicht zu“, erklärt Udo Peters.

Container-Trakt sollte Dorfladen neues Arbeitsumfeld bieten

In einem ersten Bauabschnitt sollte in unmittelbarer Nähe der jetzigen Verkaufsstelle in Grammendorf ein Container-Trakt entstehen. Die Kosten für diesen Bauabschnitt hätten sich auf rund 202 000 Euro belaufen. Wie bei der Gemeindevertretersitzung im vergangenen November mitgeteilt wurde, gab es hierfür vom Energieministerium bereits eine erste Fördermittelzusage in Höhe von 150 000 Euro.

Zudem einigten sich die Gemeindevertreter damals, dass es in einem zweiten Bauabschnitt zu einer Erweiterung der Containeranlage kommen sollte. Wie Udo Peters vor einigen Monaten erklärte, sollte dieser Standort die neue Dorfmitte werden. Darum sollte nach der Fertigstellung der Verkaufsstelle dort ein Gemeinderaum geschaffen werden.

Für die Erweiterung der Containeranlage wurden ebenfalls 150 000 Euro Baukosten zur Förderung beantragt. Man versprach sich eine Zuwendung in Höhe von 112 500 Euro. Zudem wollte man eine weitere Förderung aus Mitteln der „ländlichen Gestaltungsräume“ anzapfen. Weil Grammendorf eine Modellregion ist, wäre nach Aussagen der Gemeindevertretung hierbei eine Förderquote von 90 Prozent möglich gewesen.

Doch die Pläne gingen nicht auf. Wie Bürgermeister Udo Peters erklärt, gab es lediglich eine Fördermittelzusage in Höhe von 150 000 Euro. „Bei Gesamtkosten von rund 350 000 Euro können wir den Eigenanteil einfach nicht aufbringen“, betont er.

Was wird nun aus dem „Tante-Emma-Laden“?

Seit acht Jahren betreibt Angela Matthies in Grammendorf den Dorfladen „Ihr Kaufmann“. In dieser Zeit hat sich das Geschäft, in dem es Lebensmittel, Frühstücks- und Mittagsgerichte sowie Waren des täglichen Bedarfs gibt, zum Dorfmittelpunkt entwickelt.

Doch der Tante-Emma-Laden ist in die Jahre gekommen und es besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. „Da die angestrebte Container-Lösung nichts wird, müssen wir einen anderen Weg finden“, sagt Udo Peters und beschreibt: „Wir haben zwei Möglichkeiten. Zum einen werden wir mit dem Eigentümer bezüglich einer Sanierung des Gebäudes sprechen. Zudem haben wir eine weitere Option ins Auge gefasst, über die ich zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht sprechen möchte. Das Wichtigste ist, dass es uns gelingt, den Dorfladen für die Bewohner unserer Gemeinde zu erhalten. Frau Matthies ist eine tolle Verkäuferin und hat in den vergangenen Jahren Großartiges für Grammendorf geleistet. Wir hoffen sehr, dass dieses Engagement weitergeführt wird.“

Die Betreiberin des Dorfladens „Ihr Kaufmann“ wollte sich zu dem Sachverhalt aktuell nicht äußern. Bürgermeister Udo Peters hofft, bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung am Ende des Monats eine Lösung präsentieren zu können.

Von Raik Mielke