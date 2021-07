Grammendorf: Erste Hürden für den neuen Laden von Angela Matthias überwunden

Glewitz/Grammendorf

Auf der letzten Gemeindevertretersitzung in Glewitz verkündete Bürgermeister Sebastian Block eine erfreuliche Botschaft: „Die Baugenehmigung für den Dorfladen ist eingetroffen. Die Renovierungsarbeiten können ausgeschrieben und durchgeführt werden, sobald die Schwalben das Nest verlassen haben“. Das Gebäude, das knapp 25 Jahre leer stand, soll nun für den Kaufmannsladen von Angela Matthies auf Vordermann gebracht werden und dem Dorf und der Gemeinde ein zusätzliches Angebot schaffen.

Aus dem Gebäude wollte die Gemeinde schon länger etwas machen. „Als der Einwohnerbrief mit der Suchanfrage nach einer Alternative zum jetzigen Laden in Grammendorf kam, sahen wir Handlungsbedarf“, erklärt Bürgermeister Block. „Wir waren uns in der Gemeinde einig, das Haus zu kaufen und für Frau Matthies’ Konsum herzurichten. Dadurch wird gleichzeitig das Dorfbild positiv verändert und eine Einkaufsmöglichkeit geschaffen, von der die Einwohner und Gemeindemitglieder profitieren können“, so Block weiter. Darauf freue sich die Gemeinde bereits.

Der Umzug sei vorteilhaft für alle. Der Durchgangsverkehr könne der Inhaberin mehr Kunden bescheren. Ob nun für den Mittagstisch oder das Frühstück oder zur schnellen Wegversorgung. „Und für die Gemeinde ist es ein wesentlicher Baustein, um den Ort wohnenswerter und lebenswerter zu gestalten“, weiß der Bürgermeister. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Umzug bis Ende des Jahres möglich sein.

Im Kaufladen von Angela Matthies kommen Kunden nicht nur zum schnellen Shoppen

Der Abschied bahnt sich langsam an - der Laden wird nach neun Jahren umziehen. Quelle: Raik Mielke

„Wir warten erst mal ab. Die Baugenehmigung ist durch, das ist schon mal ein guter Start. Dann werden wir sehen, wie die Bauarbeiten laufen“, sagt Angela Matthies, Inhaberin des Grammendorfer Kaufladens. In naher Zukunft wird es stiller im Ort. Der Laden wird bei den Bewohnern nicht nur zum schnellen Einkaufen aufgesucht. „Es ist schon schön, wenn sich hier die Leute treffen. Wo sieht man noch eine Truppe von Herren Sonntags früh, die zusammen frühstückt und quatscht“, beschreibt Mathies. Aus diesem Grund arbeitet die Inhaberin auch am Wochenende. Denn zu den frisch zubereiteten Mahlzeiten füllt sich das Geschäft und lockt Arbeiter, Senioren und Familien auf die Terrasse. „Manche sind schon traurig, aber wir können es nicht ändern. Ich schaue auch mit einem weinenden und lachenden Auge auf den Abschied“, sagt Matthies.

Bis es soweit ist, geht erst mal alles weiter seinen Gang. Die jährliche Einschulungsaktion mit Schultüte und Überraschung für die Kinder lässt sich die 54-Jährige nicht entgehen. „Das wird dieses Jahr noch stattfinden. Die Kinder werden mir sehr fehlen. Letztens erst kam eine Gruppe während einer Schnitzeljagd vorbei. Das ist immer so toll“, betont die Inhaberin. Und die kleinen Kunden gehen bei ihr nie mit leerem Händchen aus dem Geschäft. „Ich hab hier vor neun Jahren ganz klein angefangen. Es schon traurig, aber es muss sein. Und es wird schon schön im neuen Laden“.

Zu den neuen Räumlichkeiten in Glewitz gehört eine größere Küche, mehr Verkaufsraum und ein angrenzender Veranstaltungsraum. Dementsprechend soll das Angebot erweitert werden. „Ich kann mir wieder Softeis vorstellen, eine größere Auslage fürs Frühstück, aber das ergibt sich dann alles“, sagt Matthies. „Wir wollen noch mal durchstarten. Das ist mein Leben. Ich lebe meinen Beruf. Ohne Herzblut kann man sowas auch nicht machen“, so Matthies weiter.

Das kann Birgit Kassler, Kollegin und Mitarbeiterin nur bestätigen. „Deswegen arbeite ich auch hier. Weil Angela mit so viel Initiative und Fleiß und Engagement dabei ist. Hier trifft man sich und kennt sich noch, so wie früher“, so Kassler. Gemeinsam stemmen die Damen das Geschäft und erfüllen den Laden mit dem Leben, das von den Besuchern geschätzt und schmerzlich vermisst werden wird. Das honoriert die Inhaberin des Tante Emma Ladens und gleichzeitigem Kommunikationszentrum, indem sie sieben Tage die Woche ihre Türen öffnet und auch noch für Catering sorgt, das bis nach Grimmen Zuspruch findet. „Ich bekomme auch ganz viel Hilfe von meiner Familie. Alleine würde ich das nicht schaffen“, endet Angela Matthies.

Von Christin Assmann