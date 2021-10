Grammendorf: Gemeinde investiert in Straßen, Haltestellen und Sportplatz

Grammendorf

Die Gemeinde Grammendorf hat für die kommenden Monate so einiges auf der Agenda. Geplant ist der Bau eines Fußball- und Sportplatzes, der barrierefreie Umbau sämtlicher Bushaltestellen oder die Sanierung der Straße von Nehringen nach Fäsekow.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst für Sie die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen Gemeindevertretersitzung zusammen.

Neuer Anlauf für Sport- und Fußballplatz

Udo Peters, Bürgermeister der Gemeinde Grammendorf Quelle: Raik Mielke

Bereits vor einiger Zeit gab es in der Gemeinde Grammendorf den Versuch, einen modernen und neuen Fußballplatz in Schulnähe zu bauen. Bürgermeister Udo Peters warb damals um die sportliche Zusammenarbeit mit dem SV 1950 Gransebieth. „Der Verein hätte bei uns optimale Bedingungen vorgefunden, entschied sich aber, an der alten Spielstätte in der Gemeinde Gransebieth festzuhalten“, so Peters.

Nun gibt es einen neuen Anlauf und die Erfolgswahrscheinlichkeit bezüglich der Umsetzung dieses Vorhabens wurde am Donnerstagabend als hoch eingeschätzt. „Wir haben uns entschiedenen, einen kleineren, aber überaus attraktiven Sport- und Fußballplatz zu bauen“, sagt Peters.

Sehr attraktiv wir dieses Vorhaben durch eine in Aussicht stehende 100-prozentige Förderung aus dem Gesundheits- und Präventionsfonds. „Das Amt hat sich bereits auf eine derartige Förderung beworben. Wir hoffen sehr, dass wir hier eine positive Antwort bekommen“, sagt Peters. Zudem ergänzten die Gemeindevertreter den Antrag so, dass man bei Scheitern des Antrages einen weiteren Versuch auf Fördermittel über den Strategiefonds des Landes anstrebe.

„Solch ein Sportplatz wäre etwas für die ganze Gemeinde. Er könnte sowohl vom Vater mit seinem Kind für eine Partie Fußball genutzt werden wie für den Schulsport oder andere sportliche Veranstaltungen“, findet der Bürgermeister.

Sonderprogramm des Landes für barrierefreie Haltestellen

Eine weitere, zeitnahe und sehr kostspielige Belastung kommt auf die Gemeinde durch den geforderten Umbau sämtlicher Bushaltestellen zu. Diese müssen in den kommenden Monaten barrierefrei aus- oder neu gebaut werden. „Wir haben 15 Bushaltestellen in der Gemeinde. Trotz der Förderung werden wir im Schnitt 4000 bis 5000 Euro pro Haltestelle investieren müssen“, erklärt Udo Peters.

Dass solche enormen Summen sich nicht ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung stemmen lassen, liegt auf der Hand. Die Gemeinde kann auf Mittel vom Infrastrukturministerium hoffen. Über das Sonderprogramm „Barrierefreie Haltestellen in Mecklenburg-Vorpommern“ gewährt das Land einen erhöhten Fördersatz von knapp 80 Prozent für den Neu- und Umbau von barrierefreien Haltestellen.

Trotzdem für die klammen Gemeindekassen eine erhebliche Belastung. „Wir prüfen nun in einem ersten Schritt, ob wir wirklich an allen 15 Haltestellen als Gemeinde festhalten. In gewissen Bereichen, wie beispielsweise bei Rodde/Kamper, haben wir drei aufeinanderfolgende Haltestellen. Hier gilt es, zu überlegen, ob man diese unter den gegebenen Voraussetzungen dort noch in diesem Umfang erhält“, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde.

Straße von Nehringen nach Fäsekow soll erneuert werden

Einig waren sich die Gemeindevertrete zudem, dass die Straße von Nehringen über Dorow nach Fäsekow saniert werden muss. „Wichtig ist, dass wir hierfür eine 90-prozentige Förderung bekommen. Fakt ist aber, dass diese Straße und der angrenzende Radweg gemacht werden müssen. Es wird definitiv ein Millionenprojekt, welches in zwei Bauabschnitten durchgeführt wird“, so Peters.

Von den anwesenden Gemeindevertretern kam diesbezüglich der Einwand, dass man über eine Verbreiterung der Straße nachdenken muss. Dort herrscht reger Verkehr immer größer werdender landwirtschaftlicher Fahrzeuge. „Dementsprechend muss der Bau auch geplant werden, um in diesem Bereich ein vernünftiges und lange haltendes Endergebnis zu haben“, fasste Peters zusammen. Der Entschluss steht nun aber und die Erneuerung der Straße wurde festgehalten.

Zum Abschluss gekommen sind derweilen die Sanierungsarbeiten auf der Straße in Rodde. Wie der Bürgermeister informierte, wurde eine 30 Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgetragen. Die Straßenbeleuchtung fehlt noch, soll aber in Kürze installiert werden.

Bürgermeister plädiert für Schulsozialarbeiter

Während seines Berichts plädierte Grammendorfs Bürgermeister Udo Peters für einen Schulsozialarbeiter an der Grundschule der Gemeinde. „Wir sind – zumindest was mir bekannt ist – die einzige Grundschule in der Region, die immer noch keinen festen Schulsozialarbeiter hat. Doch dieser wird dringend benötigt. Diesbezüglich sollten nochmals Gespräche geführt werden“, richtete Udo Peters seine Worte in Richtung Amt Recknitz-Trebeltal – dem Schulträger.

Woher kommt zukünftig das Löschwasser?

Eine weitere entscheidende Frage lautet: Woher kommt zukünftig das Löschwasser für die Feuerwehr? Die Gemeindevertreter beschlossen, den Dorfteich in Grammendorf nicht ausbaggern zu lassen. „Die Auflagen der unteren Naturschutzbehörde sind einfach finanziell nicht mehr realisierbar. Darum müssen wir andere Lösungen finden“, betont Udo Peters. In ersten Gesprächen mit den anwesenden Gemeindevertretern gab es den Vorschlag, in den Ortsteilen sogenannte Zisternen zu errichten. Aber auch Folienlöschteiche wurden als Alternative genannt. Eine endgültige Lösung steht aber noch aus.

Von Raik Mielke