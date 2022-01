Grammendorf: Imkerverein Trebeltal startet eigenen Workshop für mehr Nachwuchs 

Grammendorf

Zimmer frei im Bienenstock – der Imkerverein Trebeltal sucht neue Mitglieder und startet am 19. März dafür einen neuen Anfängerkurs. Die aktiven Mitglieder imkern mittlerweile in den Gemeinden Grammendorf, Deyelsdorf, Glewitz und Gransebieth. Hinzu kommen Mitglieder aus den Bereichen Grimmen und Süderholz. Insgesamt bewirtschaften 13 Mitglieder ca. 210 Bienenvölker. „Besonders stolz sind wir auf unsere drei Imkerinnen“, sagt Ralf-Gildo Krumrick, Vorsitzender des Vereins.

Doch die Gewinnung und Förderung des Imkernachwuchses sei ein großes Problem und stehe daher derzeit an oberster Stelle der Aufgabenliste der Gemeinschaft. „Aus diesem Grund möchten wir ab 2022 mit einem eigenen Anfängerkurs für Imker neue Wege in der Imkerausbildung gehen“, erklärt Krumrick und betont: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Mitglieder in Fragen der Bienenhaltung und Bienenzucht ständig zu fördern, zu beraten und verstärkt die Vereinsmitglieder weiterzubilden.“ Mit Informationsveranstaltungen und Fachvorträgen will sich der Verein zukünftig aber auch an andere Imker der Region sowie an alle Naturliebhaber und Interessierten wenden.

Bei regelmäßigen Treffen sollen sich Vereinsmitglieder und Teilnehmer gegenseitig unterstützen und die Praxis am Bienenvolk erleben. Der Tenor: Lernen sie ein faszinierendes Hobby von Anfang an, Schritt für Schritt! Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlernen die Grundlagen der Imkerei in Theorie und Praxis, um eigene Bienenvölker über den Jahresverlauf zu führen. Erfahrene Imkerinnen und Imker sowie ausgebildete Imkerberater und Bienensachverständige begleiten die Teilnehmer durch das Bienenjahr von März bis Dezember mit Vorträgen, Diskussionen und praktischer Arbeit am Bienenvolk und das passend zu den Tätigkeiten im Jahresverlauf.

Bei Interesse bittet Herr Krumrick um die Anmeldung zu der kostenlosen Informationsveranstaltung am Sonnabend, dem 19. März, um 13 Uhr im Versammlungsraum der Gemeinde Grammendorf in der Dorfstraße 65. Zu erreichen ist er unter der Mobilfunknummer: 01729374064 oder per E-Mail: vorpommernhonig@gmail.com.

Von Julian Block