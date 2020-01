Grammendorf: Kommt ein neuer Fußballplatz direkt neben der Schule?

Grammendorf

Ein neuer Fußballplatz in Grammendorf, die Beseitigung der Duckdalben an der Trebelbrücke in Nehringen, von Jägern illegal angelegte Brücken und Erfolge im Breitbandausbau. Dies waren die Kernthemen der ersten Gemeindevertretersitzung des neuen Jahres in der Gemeinde Grammendorf. „Der Haushalt ist beschlossene Sache. Jetzt können wir handeln. Jedoch sind die Mittel, wie in den Vorjahren, sehr beschränkt“, fasst Bürgermeister Udo Peters ( CDU) nach der Sitzung zusammen.

Udo Peters : „ Fußballplatz neben der Grundschule würde für Sportler optimale Bedingungen schaffen“

Kickt der SV 1950 Gransebieth schon bald in Grammendorf? Dies könnte sich zumindest Bürgermeister Udo Peters gut vorstellen. „Wir wollen direkt neben der Grundschule einen Fußballplatz errichten. Dies wird aber nur möglich sein, wenn wir für dieses Projekt Fördergelder bekommen“, betont er und sieht im Standort direkt neben der Grundschule optimale Bedingungen. „Vor Ort könnten die sanitären Einrichtungen der Schule sowie in den Wintermonaten die Sporthalle genutzt werden“, meint er und blickt hierbei auf die Nachbargemeinde Gransebieth. „Dort gibt es eine Männer- und eine Frauen-Fußballmannschaft. Dann hätten wir in Gransebieth und Grammendorf die Möglichkeit, Trainingseinheiten und Spiele auszurichten. Für mich für beide Gemeinden und den Sportverein eine Win-win-Situation“, so Peters weiter.

Etwas anders sieht dies jedoch Gransebieths Bürgermeister Olaf Schmidt (Wähler für Gransebieth). „Ich hatte erst kürzlich ein Gespräch mit den Fußballern in Gransebieth. Diese feiern in diesem Jahr ihr 70-jähriges Vereinsbestehen. Wir als Gemeinde sind uns einig, den Verein zu 100 Prozent zu unterstützen. Unser Ziel ist es, die beiden Plätze im Ort wieder auf Vordermann zu bringen. Geplant sind diesbezüglich Arbeitseinsätze. Ich sehe die beiden Fußball-Teams auch weiterhin in unserer Gemeinde kicken“, beschreibt er ausführlich.

Die Gemeinde Gransebieth will die Fußballplätze in Gransebieth durch Arbeitseinsätze wieder auf Vordermann bringen. Quelle: Horst Schreiber

Entfernung der Duckdalben: Kosten werden mit der Stadt Dargun geteilt

Definitiv investiert werden muss in die Trebelbrücke in Nehringen. Konkret geht es um das Entfernen der Duckdalben, der eingerammten Pfähle zum Abweisen von Schiffen beziehungsweise zur Markierung der Fahrrinne im Wasser. „Wie sich herausstellte, gehören diese zur Brücke und somit zur Gemeinde. Durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt wurde uns mitgeteilt, dass es durch die Duckdalben bei der Entkrautung zu einem Mehraufwand kommt, weil das Kraut sich an dieser Stelle verfängt. Die Mehrkosten müsste die Gemeinde tragen. Darum haben wir uns gemeinsam mit der Stadt Dargun entschlossen, diese zu entfernen“, beschreibt Peters. Die Kosten in Höhe von 8300 Euro werden geteilt.

Im Vordergrund sind die schwarzen Duckdalben zu sehen. Diese müssen nun für 8300 Euro entfernt werden, um das Entkrauten zu erleichtern. Quelle: OZ-Archiv

Illegale Brücken auf Gemeindegebiet müssen verschwinden – Bürgermeister droht mit Konsequenzen

Ärger droht durch illegal errichtete Brücken über den roten Brückengraben. „Jäger haben diese errichtet, um besser von A nach B zu kommen. Eine dieser Brücken befindet sich jedoch auf Gemeindeland. Somit würde die Gemeinde haften, falls es auf jener unrechtmäßig angelegten Überquerung zu Unfällen kommt. Wir werden die betreffenden Personen jetzt auffordern, diese zu beseitigen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir dies übernehmen und die Kosten dafür in Rechnung stellen“, betont Peters.

Breitbandausbau wird 2020 fortgeführt – Ende der Bauarbeiten 2021 in Sicht

Gute Nachrichten gibt es in Sachen „ Breitbandausbau“. „Die Arbeiten gehen sehr gut voran, werden aber noch das gesamte Jahr andauern. Ich rechne damit, dass 2021 der Ausbau abgeschlossen werden kann“, sagt Udo Peters und erklärt: „Es ist eben ein sehr aufwendiger Prozess, da jeder Haushalt separat angeschlossen werden muss.“

