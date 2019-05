Grammendorf

Udo Peters ( CDU) bleibt Bürgermeister der Gemeinde Grammendorf. Hierfür sprachen sich 144 der 226 Wähler (63,7 Prozent) aus. Wie der Christdemokrat selber erklärt, soll dies seine letzte Amtszeit werden. „Wir haben in den letzten Jahren viele Projekte angestoßen. Diese möchte ich nun auch bis zum Ende begleiten“, sagt der 62-jährige Diplom-Agraringenieur. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Grammendorf lag bei 51,1 Prozent. Die CDU bleibt in der Gemeindevertretung die stärkste Kraft. Vier der acht Sitze bekommen die Kandidaten Udo Peters (14,3 Prozent), Angela Matthies (8,4 Prozent), Thomas Koch (5,7 Prozent) und Bärbel Hövelmann (5,2 Prozent). Ingrid Hoffmann (9,3 Prozent) zieht für DIE LINKE in die Gemeindevertretung ein. Aus der Wählergemeinschaft Grammendorf bekamen Sigrid Schlutt (8,8 Prozent), Dr. Linda Seidel-Lass (7,5 Prozent) und Jens Simon (5,6 Prozent) die nötigen Wählerstimmen.

Raik Mielke