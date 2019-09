Grammendorfer Honig erhielt höchste Auszeichnung

Grammendorf

. Ralf-Gildo Krumrick ist Millionär. „Wenn es um Bienen geht“, sagt er und lacht. Reich werde man mit der Imkerei natürlich nicht. Und dass, obwohl er und seine Frau Maja gemeinsam mittlerweile 50 Bienenvölker besitzen und ihre Honige bei der Landwirtschaftsmesse MeLa von Experten mit den höchsten Preisen ausgezeichnet wurden.

Zwischen 50 000 und 70 000 Honigbienen gehören in den Sommermonaten zu einem Volk. Bei 50 Völkern sind das 3,5 Millionen Bienen, um die sich das Paar kümmert. Wenn andere am Strand oder im Freibad liegen, kontrollieren Rald-Gildo Krumrick ihre Völker, lassen sie regelmäßig untersuchen, schleudern Honig und fahren die Völker in die Nähe von blühenden Landschaften, damit die Tierchen dort Nektar sammeln können. Das geht nur nachts, wenn das Volk schläft.

Die Arbeit lohnt sich

Trotzdem schwören die beiden, dass die viele Arbeit sich lohnt. Als gelernter Stellmacher war der 50-Jährige beruflich immer stark eingebunden und viel unterwegs: als Zimmermann in der Nähe von Lüneburg, als Selbstständiger in seiner Heimat Grammendorf, als Mitarbeiter im Baumarkt, als LKW-Fahrer in ganz Deutschland. Aber irgendwann dachte sich der Grammendorfer, dass er ein Hobby brauche. Eines, das ihn erdet, ausfüllt und glücklich macht.

Vor zehn Jahren erinnert er sich an seinen Lehrmeister Egon Beyer, der ihn in Grammendorf nicht nur zum Stellmacher ausbildete, sondern die Imkerei auch als Hobby betrieb. „Als junger Mann spielte ich lieber Fußball, aber als Erwachsener . . .“. Kurz und gut: Krumrick kauft einen Bienenwagen, lässt sich vom Mann seiner Patentante im Umgang mit Bienen ausbilden, besucht Lehrgänge und fängt mit zwei Völkern an zu Imkern.

Eine Imkerin, die ihren Namen hasst

Er lernt seine Lebenspartnerin Maja Schreiber (46) kennen. „Meine Biene auf zwei Beinen“, stellt er fest. Mittlerweile sind beide sehr firm im Umgang mit den fleißigen Insekten. Obwohl Maja sagt, dass sie immer eher schlechte Assoziationen zum Honig hatte: „Den gab es immer nur in der Milch, wenn ich krank war.“ Ihren Namen und die Verbindung zu Biene Maja und dem Titellied genoss sie ebenso wenig. Jetzt weiß sie es besser. „Ein Brötchen mit Waldhonig schmeckt wunderbar.“ Dafür arbeiten die beiden gern in ihrer Freizeit.

Engagiert sind sie im Imkerverein Grammendorf. Einem Verein, den es seit ungefähr 70 Jahren gibt und der genau wie andere Vereine sehr unter fehlendem Nachwuchs leidet. Waren es zu Hoch-Zeiten noch 50 Mitglieder, sind es aktuell noch 18. Zwölf von ihnen Imkern noch aktiv. „Damals gab es noch viele Bienen-Besitzer auf den Dörfern rund um Grammendorf. Heute sieht das ganz anders aus“, sagt Ralf-Gildo Krumrick. Das sei schade. Das sei traurig.

Ihren prämierten Honig verkauft auch Edeka

Ihren Honig vermarkten die beiden mittlerweile recht erfolgreich. Er kann nicht nur bei ihnen zu Hause in der Dorfstraße 19 in Grammendorf gekauft werden. Auch der Edeka in Tribsees und Franzburg nahm ihn in sein Sortiment auf. Dazu kommen der Dorfkonsum „Ihr Kaufmann“ in Grammendorf, der Blumenladen „Fischi‘s Köfferchen“ in Dargun, der Laden „Inselgenuss“ in Bergen auf Rügen und auch „Bauer Peters“ in der Nähe von Berlin verkauft den prämierten Honig des Paares.

An der Honigprämierung der MeLa nahmen sie in diesem Jahr erstmals teil. Und sie räumten gleich die Preise „Gold“ und „Bronze“ ab. „Das einzige, was die Fachleute kritisierten, war unsere Verpackung“, sagt Krumrick. Der Deckel der Honig-Gläser sei zu locker gewesen. Die Qualität des Honigs jedoch so gut, dass Krumrick seinen Honig mit dem Prädikat „ Auslese“ bezeichnen darf. Maja erhielt den Bronze-Preis. Nun schaffen sich die beiden neue Gläser mit Metall-Deckel an und nehmen im kommenden Jahr wieder am Honig-Wettbewerb teil.

Wer Lust habe, auch in die Kunst der Imkerei eingeführt zu werden, Honig naschen und liebe Leute kennenlernen möchte, der sei mehr als herzlich willkommen. Schließlich gehe das Hobby alle etwas an. Wie schrieb angeblich schon Albert Einstein in einem Brief? „„Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen.“ Kontakt zu Ralf-Gildo Krumrick 0172 93 74 064

Ralf-Gildo Krumrick ist seit zehn Jahren Imker. Er verfügt über ein imposantes Wissen und betreibt die Imkerei mit Leidenschaft. Quelle: Carolin Riemer

Von Carolin Riemer