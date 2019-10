Grammendorfer laden zum Fackelumzug

Grammendorf

Angela Matthies führt in Grammendorf den Laden „Ihr Kaufmann“, organisiert jährlich ein Sommerfest in dem Ort und das Badewannenrennen in Nehringen. Die Keffenbrinkerin wirkt in der Gemeindevertretung mit und engagiert sich ehrenamtlich. Kurz: Wenn in der Gemeinde etwas los ist, ist Angela Matthies auch nicht weit.

So auch heute Abend, wenn die Freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrverein gemeinsam mit der Kita „Löwenzahn“ zum Fackelumzug und anschließendem gemütlichen Beisammensein einladen. Treff ist um 17 Uhr vor der Kita. „Und es darf sich gern verkleidet werden. Denn gleichzeitig soll es auch eine kleine Halloweenfete werden“, informiert sie.

Nach dem Umzug, den die Freiwillige Feuerwehr begleiten wird, gibt es von der Band „Oink Brass“ etwas auf die Ohren. Aufwärmen können sich die Gäste am Lagerfeuer, stärken mit Stockbrot oder Bratwurst.

Von Anja Krüger