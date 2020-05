Kirch Baggendorf

Nach einer mehrwöchigen Pause kamen die Gemeindevertreter von Gransebieth nun wieder zusammen. Durch die Corona-Pause waren einige Themen liegen geblieben. Dementsprechend viel Redebedarf gab es bei der rund dreistündigen Sitzung im Gemeinderaum im Ortsteil Kirch Baggendorf.

Entwicklung in Gransebieth sehr positiv

Überaus positiv äußerte sich Bürgermeister Olaf Schmidt (Wähler für Gransebieth) über die Entwicklung des Ortsteils Gransebieth. „Zu Beginn der Corona-Krise fand im Ortsteil beispielsweise ein ehrenamtlich initiierter Arbeitseinsatz statt. Insbesondere die Mitglieder des Fußballvereins, aber auch einige Bewohner des Ortes haben mit angepackt und allerorts sauber gemacht und sogar den Dorfteich in Ordnung gebracht“, erklärt Schmidt.

Dieses Engagement wollen die Gemeindevertreter nun belohnen und den Sportverein Gransebieth finanziell unterstützen. „Über Fördermittel wollen wir das Dorfgemeinschaftshaus wieder auf Vordermann bringen. Zudem haben wir uns entschlossen, den Fußballplatz in einen besseren Zustand zu versetzen und den Sportlern auch in Sachen ’Betriebskosten’ auf dem Sportgelände entgegenzukommen“, informiert der Bürgermeister.

Ausgeglichener Haushalt für 2020 verspätet beschlossen

Durch die Corona-Pause und dem Aussetzen der Gemeindevertretersitzungen während dieser Zeit, konnte erst in dieser Woche der Haushalt für das Jahr 2020 endgültig beschlossen werden. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und gehen mit einem ausgeglichenen Haushalt an den Start“, freut sich der Bürgermeister der Gemeinde Gransebieth.

In einem weiteren Punkt ging es um die Änderung der Satzung bezüglich der Kostenerhebung für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen. „Es ist ja nach neuem Gesetz so, dass keine Kosten mehr erhoben werden. Dies mussten wir einfach in unsere Satzung mit aufnehmen“, erklärt Schmidt den Sachverhalt.

Straßen- und Breitbandausbau weit fortgeschritten

Sehr erfreulich für Bürgermeister Olaf Schmidt und dessen Gemeindevertreter war in den zurückliegenden Wochen der schnelle Abschluss der Straßensanierung der (L)andesstraße 19. „In unserer Gemeinde sind die Arbeiten abgeschlossen“, freut sich Schmidt.

Ebenfalls weit fortgeschritten ist der Breitbandausbau in der Gemeinde Gransebieth. „Bis zu den einzelnen Häuser liegen alle Leitungen im Boden. Nun geht es in einem weiteren Schritt die Hausanschlüsse zu legen“, informierte der Bürgermeister während seines Berichtes.

Seit dieser Woche wird ein Teilstück der Straße in Kirch Baggendorf saniert. „Diese Arbeiten in der Nähe des Schwimmbades waren im Haushalt geplant. Es wird wahrscheinlich in diesem Bereich zu einigen Verkehrseinschränkungen kommen. Jedoch sollte schon bald eine neue Schwarzdecke aufgetragen sein“, erklärt er.

Olaf Schmidt ist seit den Kommunalwahlen im Jahr 2019 Bürgermeister der Gemeinde Gransebieth. Quelle: Raik Mielke

Schwimmbad in Kirch Baggendorf öffnet mit Beginn der Sommerferien

Gute Nachrichten auch für das Freibad in Kirch Baggendorf, dessen Betreiber das Amt Recknitz-Trebeltal ist. „Ich habe mich in dieser Woche im Schwimmbad umgesehen“, sagt Olaf Schmidt und erklärt: „Das Hygienekonzept für eine mögliche Öffnung in Corona-Zeiten steht. Derzeit ist geplant das Spaßbad mit Beginn der Sommerferien am 22. Juni zu eröffnen.“ Dann soll auch der neue automatische Kassenautomat installiert sein, so dass dem Badespaß nichts im Wege steht.

