Gransebieth: Kulturhaus, Gutshaus, Konsum – ein Dorf mit viel Geschichte

Gransebieth

Von Weitem sind die großen Hallen und ehemaligen Gewächshäuser schon zu sehen – es führt eine historische Kopfsteinstraße, gesäumt von alten Bäumen, nach Gransebieth. Die Gewächshäuser dienen nur noch als Fläche für Solarpaneele. Früher war dort die zentrale Prüfstation für Kartoffeln, die einzige in der ehemaligen DDR. So erlangte der kleine Ort aus der Trebelregion große Berühmtheit.

Auch noch heute kommen – gerade im Frühjahr – Lkw aus ganz Deutschland und europäischen Ländern, um Pflanzkartoffeln zu holen. Die Saka-Ragis Pflanzenzucht GbR züchtet moderne Kartoffelsorten, produziert und vertreibt hochwertige Pflanzkartoffeln. Der Betrieb ist der größte Arbeitgeber im Ort. Früher war es das VEG, in dem die meisten Menschen aus dem Dorf arbeiteten.

Als Flüchtlingskind im Dorf gelandet

Einer von ihnen war Klaus Sanow. Als Flüchtlingskind kam er mit Mutter und Geschwistern nach Gransebieth. Er blieb, lernte seine spätere Frau kennen und gründete eine Familie. Eine Tochter wohnt in Niedersachsen, die andere in der Nähe. Und sie ist für den Witwer große Unterstützung im Alltag. „Ich habe meine acht Schuljahre alle in Gransebieth gemacht“, erzählt der 84-Jährige.

Heute wird die ehemalige Schule von zwei Familien bewohnt. Das Haus, das Klaus Sanow bewohnt, gehörte früher zum VEG. Nach der Wende konnten die überwiegenden Doppelhäuser erworben werden. Sie bestimmen den ersten Eindruck vom Sackgassendorf, gegenüber dem Pflanzenzuchtbetrieb. Und dann berichtet der ältere Herr noch vom Konsum, der für die Versorgung im Dorf wichtig war.

Zur Galerie Einst war Gransebieth wegen seiner Kartoffelzucht bekannt. Die Knolle spielt auch heute noch eine Rolle, aber viele Gebäude erinnern nur noch an vergangene Zeiten.

Auch Siegfried Schütz kam 1945 als Flüchtlingskind mit der Familie nach Gransebieth. Alle fanden hier eine neue Heimat. „Vier von unserer Familie Schütz haben beim VEG gearbeitet“, erzählt der rüstige Rentner. Der alleinstehende Mann hat sein Leben lang gearbeitet und gönnt sich auch mit seinen 80 Jahren keinen Ruhestand, getreu dem Motto „wer rastet – der rostet“. „Ich habe einen großen Garten, Hühner, Kaninchen und ich bin Imker“, erzählt Siegfried Schütz von seinem Alltag. Sehr gut kann er sich noch an das Gutshaus erinnern. „Vor dreißig Jahren waren noch zwei Wohnungen belegt. Und jetzt verfällt es.“ Das Gutshaus wurde in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut, die Familie Albrecht wurde 1945 entschädigungslos enteignet. Das Gutshaus wurde unter anderem als Schule genutzt und steht heute leer und scheint dem Verfall preisgegeben.

Möbel aus dem Kulturhaus

Dieses Schicksal teilt auch das ehemalige Kulturhaus von Gransebieth. Die älteren Einwohner des Ortes erinnern sich alle gerne an die vielen Veranstaltungen, die es dort gab. Es war der kulturelle Mittelpunkt des Dorfes. Später war darin sogar mal ein Möbelgeschäft untergebracht. Die verblasste Schrift ist noch gut zu erkennen. In dem Ort ist Geschichte gut erlebbar. Das historische Speichergebäude aus roten Backstein zum Beispiel ist in eine moderne Siloanlage eingebunden.

Fußballverein seit mehr als 70 Jahren

Heute wird das kulturelle Leben überwiegend vom Fußball bestimmt. Seit über siebzig Jahren gibt es den SV 1950 Gransebieth. „Bei Heimspielen bin ich immer dabei“, versichert Fußballfan Siegfried Schütz. Gerne würde auch Noel Thurow lieber im Dorf Fußball spielen. Leider gibt es aktuell keine Jugendmannschaft. So ist der Junge auf die Mobilität der Eltern angewiesen und kickt als Torwart beim SG Wöpkendorf. Der Achtklässler geht in Tribsees zur Schule und freut sich aktuell auf das bevorstehende Schulpraktikum in einem Landwirtschaftsbetrieb. „Durch meinen Opa habe ich schon viel über die Landwirtschaft erfahren und möchte auch einen landwirtschaftlichen Beruf erlernen“, erzählt der Jugendliche. Ansonsten ist Noel gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Im Sommer ist das Schwimmbad in Kirch Baggendorf ein häufig angefahrenes Ziel.

Neu-Gransebiether hoffen auf Nach-Coronazeit

Seit 2019 leben Mareike und Thomas Spletter erst in Gransebieth. „Durch Bekannte kenne ich das Dorf schon seit 22 Jahren. Ich war vorher oft hier“, erzählt der Mann, der aus Bad Segeberg stammt. Für beide war es ein gemeinsamer Anfang an einem neuen Ort. „Komm, wir trauen uns und sind mutig, lass uns zusammenziehen“, beschreibt Mareike Spletter den neuen Lebensabschnitt. Und sie haben es nicht bereut.

Arbeit in Pflege und Handwerk war schnell gefunden. „Wir möchten heute einfach nicht mehr tauschen“, ist sich das Paar einig. Hunde und Hühner wurden vom Vorbesitzer übernommen. Und für die Hühner wurden beim Besuch der OZ-Reporterin gerade Ausbesserungsarbeiten am Stall gemacht. Denn auf Hühner wollen sie nicht mehr verzichten. Und vor der Arbeit auf einem Grundstück scheuen sich die ehemaligen Städter überhaupt nicht. Sie haben schon viel erreicht und wollen noch viele Ideen umsetzen. Und dann hoffen sie, dass die Corona-Zeit auch irgendwann wieder mehr aktives Dorfleben ermöglicht.

Von Roswitha Pendzinsky