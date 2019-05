Gransebieth

Der 56-jährige amtierende Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Zarrentin ist nun auch Bürgermeister der Gemeinde Gransebieth. Bei einer Wahlbeteiligung von 56,8 Prozent bekam er 241 der 264 abgegebenen Stimmen. Der Kandidat der Wählergemeinschaft „Wir für Gransebieth“ tritt somit die Nachfolge von Ute Lachmann ( CDU) an. Mit vier Sitzen bleiben die Christdemokraten dennoch stärkste Partei. Für die CDU ziehen Christin Hackbarth (7,7 Prozent), Fritz Hockemeyer (9,1 Prozent), Thomas Hotopp (14,2 Prozent) und Ute Lachmann (10,0 Prozent) in die Gemeindevertretung ein. Von der Wählergemeinschaft „Wir für Gransebieth“ haben Olaf Schmidt (29,9 Prozent), Martina Meister (10,5 Prozent) und Volker Klatt (7,4 Prozent) die nötigen Stimmen bekommen. Einer der acht Sitze in der Gransebiether-Gemeindevertretung bleibt unbesetzt. „Ich übernehme eine gut aufgestellte Gemeinde und möchte diesen Weg fortführen“, betont der neue Bürgermeister Olaf Schmidt.

Raik Mielke