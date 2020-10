Greifswald

Die Lage direkt am Ryck ist top, und wir haben ein gutes Konzept, sagt Jens Bruns. Er ist Geschäftsführer der Bremer Prolog Immobilienmanagement GmbH, die zur Convivo-Gruppe gehört. Das Unternehmen hat etwa 4.400 Quadratmeter an der Ecke Hafenstraße/An den Wurthen von der Berliner Projektententwicklungsgesellschaft UTB erworben.

Hier soll auf insgesamt sechs Hektar über die Umsetzung des Bebauungsplans 55 ein Vorzeigewohngebiet bezahlbaren Wohnens entstehen. Den Bremern gehört nun eines der drei Baufelder in der ersten Reihe und will hier verschiedene Angebote vor allem für Senioren schaffen. Das Convivo-Grundstück ist das erste am Ryck, für das es bereits ganz konkrete Pläne für das gesamte Baufeld gibt. Am künftigen Boulevard Hafenstraße soll es auch Dienstleistungsangebote geben.

Knapp 30 Millionen Euro werden investiert

„Das Grundstück war nicht billig, und eine Pfahlgründung ist erforderlich“, sagt Bruns. Aber die Wirtschaftlichkeit sei gegeben. „Wir werden den Wohnpark selbst betreiben“, setzt der Geschäftsführer hinzu. Vorgesehen sind insgesamt 88 Servicewohnungen, ein ambulanter Pflegedienst, eine Tagespflege mit 16 Plätzen und zwei betreute Gemeinschaften mit je zwölf Wohnungen. Convivo will knapp 30 Millionen Euro in Greifswald investieren.

Jens Bruns, Geschäftsführer der Prolog Immobiliengesellschaft der Convivo-Gruppe Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Es sind alle Angebote an einem Platz konzentriert“, wirbt Bruns für den Standort. „Unsere Bewohner können hier so leben, wie sie sind.“ Dazu komme die schöne Lage am Fluss, die Nähe zum Zentrum. „Die Wohnungen werden nicht so teuer sein wie vermutet“, setzt Bruns. „Aber es ist schon eine besondere Lage.“ Auf der Grundlage der Pflegequote des Statistischen Bundesamtes geht der Investor von einem Bedarf von 802 Pflegeplätzen in Greifswald und Umgebung aus. „Nach unseren Recherchen fehlen 182 Plätze“, so Bruns. Tendenziell nehme der Bedarf zu. „Unser breit gefächertes Angebot richtet sich auch an die etwa 3.000 Personen, die derzeit durch ambulante Pflegedienste oder Angehörige versorgt werden.“ Keineswegs müssten Interessenten angesichts der Lage mit hohen Preisen an diesem Standort rechnen.

„Die Kosten für einen Platz in einer Pflege-Wohngemeinschaft sind vergleichbar mit den Preisen in einer herkömmlichen Pflegeeinrichtung, mit mehr Leistung im Convivo-Park“, sagt Jens Bruns. Auch bei den Convivo „Sorglos-Wohnungen“ liege die Miete auf dem Niveau vergleichbarer Angebote.

Baustart soll Ende 2021 sein

Der fünfgeschossige Bau wird auf der Ecke An den Wurthen/ Hafenstraße stehen und sich Richtung Ryck in form eines U mit Innenhof präsentieren. Den Bauantrag will Convivo im zweiten Quartal nächsten Jahres stellen und möglichst noch im letzten Quartal 2021 mit der Errichtung der Gebäude beginnen. Zu diesem Zeitpunkt soll nach Angaben der UTB die Erschließung abgeschlossen sein. „Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2023 geplant.“

Erster Convivo-Wohnpark in Mecklenburg-Vorpommern

In Deutschland gibt es aktuell 34 Convivo-Parks mit dem Schwerpunkt Niedersachsen. Alles in allem hat die Gruppe etwa 5.000 Beschäftigte. In Mecklenburg-Vorpommern wird Greifswald der erste Convivo-Park sein. Das Unternehmen ist in dem Wachstumsmarkt des Seniorenwohnens und der Pflege auf Expansionskurs.

Weitere Investitionen in Greifswald möglich

„Grundstücke haben wir auch schon in Binz und Wismar“, berichtet Bruns. Er kann sich gut vorstellen, noch mehr in Greifswald zu investieren, nachdem er den Standort kennengelernt hat, und bei Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) war. Das Unternehmen sei für vieles offen. „Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine alte Schraubenfarbrik in einen Convovo-Park umgewandelt“, erzählt Bruns. Auch ein Kloster sei dem Unternehmen schon angeboten worden, um etwas daraus zu machen. Wichtig seien kurze Wege.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen Convivo-Park auf einen Nahversorgungsmarkt bauen“, so Bruns. „Im Untergeschoss kann es eine Tiefgarage geben.“ Angesichts steigender Grundstückspreise sei das eine gute Option und bringt zugleich den Vorteil kurzer Wege für die Bewohner.

Von Eckhard Oberdörfer