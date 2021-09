Grimmen

Auf Einladung des Greifswalder Oberbürgermeisters Dr. Stefan Fassbinder (Grüne) war Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU) jetzt erstmals im Rathaus der Hansestadt zu Gast. Jahns ist erst seit dem Juli 2021 im Amt.

In dem Gespräch mit Dr. Stefan Fassbinder ging es, neben einem ersten persönlichen Kennenlernen, um Schnittstellen in der Kommunalpolitik beider Städte. So waren die zukünftige Wirtschaftsförderung, das Regionalmarketing, die Qualität des Radwegenetzes, der Standort für eine geplante Landesakademie für Kunst und Kultur – Grimmen ist dafür im Gespräch –, Stadtmarketing und Social-Media-Angebote Gesprächsthemen. Beide Rathauschefs wollen nun im Rahmen des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern, auf der Bürgermeisterwoche oder bei anderen Gelegenheiten eng zusammenarbeiten. Zudem wurde ein Arbeitsbesuch in Grimmen vereinbart.

Stefan Fassbinder zeigte sich außerdem beeindruckt vom Wahlerfolg seines Amtskollegen. „Wer bei einer Wahl mit zehn Kandidaten in der ersten Runde gewählt wird, tritt sein Amt mit ordentlich Rückenwind an und dazu gratuliere ich ihnen“, sagte Fassbinder.

