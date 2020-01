Greifswald

Bei Martins Bio am Koppelberg stehen die Maschinen still. Nach dem Laden in der Innenstadt hat auch der Werkverkauf geschlossen. Die zwölf Mitarbeiter des Herstellers von Trockenfrüchten und Apfelchips in Bioqualität haben seit November 2019 kein Geld mehr bekommen. Die Miete für die Räume wird nicht gezahlt. Martins Bio ist zahlungsunfähig. Der Insolvenzantrag wurde am 5. Dezember durch den geschäftsführenden Gesellschafter Martin Nätscher (49) gestellt. Erst im März 2017 begann nach Umbau einer früheren Großküche die Produktion am Koppelberg. Dafür flossen EU-Fördermittel.

„Trotz aussichtsreicher Gespräche mit möglichen neuen Partnern ist es mir in den letzten Monaten nicht gelungen, eine neue, nachhaltige Finanzierung des Unternehmens darzustellen“, bedauert Nätscher. Interessenten gebe es aber auch jetzt noch.

Benötigt wird ein mittlerer sechsstelliger Eurobetrag

Das bestätigt der Greifswalder Rechtsanwalt Heiko Jaap. Er sei jetzt vom Gericht zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Bereits Anfang Februar will Jaap Gespräche mit Investoren führen. Dank der Eröffnung des Verfahrens bekommen die Mitarbeiter ausstehenden Löhne, drei Monate kann Insolvenzausfallgeld bezahlt werden. Eine Fortführung des Betriebs ohne frisches Geld durch ihn sei aber nicht möglich. „Benötigt für einen Neustart wird ein mittlerer sechsstelliger Eurobetrag“, schätzt Jaap ein. Denn es müssten Maschinen, Anlagen und Rohstoffe erworben sowie die Miete gezahlt werden.

Martins Bio ging es schon länger schlecht. Eine katastrophale Ernte 2017/18 gefolgt von einer Rekordernte 2018/19 hätten die Rahmenbedingungen für die Firma erschwert. „Ich bin unwahrscheinlich enttäuscht, dass das gewählte Sanierungsmodell nach dem Einstieg der Familie Braun nicht zum Erfolg geführt hat“, sagt Nätscher. „Die erhofften Synergieeffekte sind für beide Seiten nicht eingetreten. Die wirtschaftliche Situation der Martins Bio GmbH hat sich sogar noch verschlechtert.“

Nätscher ist der Gründer der Biosanica

Der Hintergrund: Martin Nätscher war bis September 2015 Geschäftsführer der Biosanica GmbH im Pommerndreieck bei Grimmen, die seit 2013 auch Apfelchips, Trockenobst sowie Trockengemüse in Bioqualität herstellt. Auch sie wurde mit viel Geld von der EU gefördert. Ihre Wurzeln hat die Biosanica GmbH in Unterfranken, wo sie 2010 von Martin Nätscher und seiner damaligen Frau Monika gegründet wurde.

Vor über vier Jahren trennte sich der Greifswalder Unternehmer und Biosanica-Mehrheitsgesellschafter Norbert Braun „aufgrund unüberbrückbarer Differenzen über die künftige Geschäftspolitik im gegenseitigen Einvernehmen“ von Nätscher. Dieser genieße weiter sein volles Vertrauen, hieß es damals.

Familie Braun stellte mehr als eine Million Euro zur Verfügung

„Das Sanierungsmodell bestand vor allem darin, dass der Martins Bio GmbH ein siebenstelliger Betrag zur Verfügung gestellt wurde“, sagt Norbert Braun heute. „Eine engere Kooperation mit der Biosanica wäre ein gewünschter Nebeneffekt gewesen, der aber so nicht zum Tragen gekommen ist.“ Seine Frau Dagmar ist Minderheitsgesellschafterin der Martins Bio GmbH. In über einem Jahr sei kein neuer Investor gefunden worden, erinnert Braun. Zwei bis drei Mal habe man weitere Gelder zur Verfügung gestellt, „weil angeblich die Rettung kurz bevorstand.“ Seine Frau habe „angesichts der unerfreulichen Entwicklung auch kein Interesse, die Verantwortung in der Mehrheit zu übernehmen.“

Unterstützung für einen Neustart

Norbert Braun würde aber eine Fortführung der Gesellschaft aus der Insolvenz heraus oder einen Paketverkauf des gesamten Inventars als Sicherungsgläubiger unterstützen. Das sind Gläubiger, die ihre Forderung an die Firma z. B. durch Pfand oder Bürgschaft besichert haben. Sie erhalten deshalb ihr Geld vor anderen Gläubigern zurück.

Bioprodukte bleiben Wachstumsmarkt

Die Brauns wollen sich nun auf die Biosanica konzentrieren. „Unsere Mehrheitsbeteiligung dort hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt“, stellt Norbert Braun fest. „Der Biomarkt ist unverändert ein großer Wachstumsmarkt.“

Das sieht auch Martin Nätscher so. Wobei die Produkte zwar in der Region gut angenommen würden, aber davon leben könne man nicht. In der Bundesrepublik sei Süddeutschland der wichtigste Markt. Der Laden in Greifswald und der Werkverkauf hätten nur einen sehr geringen Anteil zum Umsatz beigesteuert.

