Greifswald

Dinosaurier-Fossilien kann man fast auf der ganzen Welt finden. Oft reisen Geologen und Paläontologen über mehrere Kontinente, machen Ausgrabungsreisen und müssen an verschiedensten Orten und in unterschiedlichsten Erdtiefen nach den Überresten der Urzeittiere suchen. Nicht so Marco Schade. Er findet die Überreste seiner Forschungsobjekte auf den Schreibtischen von Kollegen und kann damit die Forschung zu den Dinosauriern vorantreiben.

Bereits im Jahr 2017 hatte der Greifswalder Geologe Jörg Ansorge nämlich Teile der Hautpanzerung eines pflanzenfressenden Dinosauriers aus dem Jura entdeckt. Der Dino hat also vor etwa 180 Millionen Jahren auf der Erde gelebt – und das sogar ganz in der Nähe. Die Überreste fand Ansorge in der Nähe von Grimmen, in Klein Lehmhagen. Genauer gesagt in der Tongrube von Klein Lehmhagen.

Fossil hat einige Jahre auf Untersuchung warten müssen

Der Ort ist ein kleines El Dorado für Geologen und Paläontologen, denn hier sind unter anderem Erdschichten aus dem frühen Jura leicht zugänglich. Aus dieser Zeit sind aus Europa nur sehr wenige Dinosaurier bekannt. Mit Glück und Erfahrung können auch heute noch Überreste von ausgestorbenen Lebewesen aus der Tongrube geborgen werden. Aber Achtung: Ohne ausdrückliche Erlaubnis ist die Grube nicht zu betreten – sie ist inzwischen ohnehin mit Wasser vollgelaufen.

Einige Jahre langen die Fossilien noch auf dem Schreibtisch, bevor Ansorge die Zeit fand, sie an den Greifswalder Paläontologen Marco Schade zu übereignen – der begann mit der Forschung und ist wegen der Verzögerung ganz entspannt: „Das Schöne an den Tieren ist ja, dass sie nicht mehr weglaufen können“, scherzt er.

Dino hatte Greifswalder Verwandten

Ansorges und Schades detaillierte Ergebnisse zu diesem Fund wurden nun in der Open-Access-Veröffentlichung „New thyreophoran dinosaur material from the Early Jurassic of northeastern Germany“ veröffentlicht.

In der Studie geben beide Einblicke in die Evolution der Dinosaurier und ihrer Umwelt im Unterjura. Damals standen weite Teile Europas unter Wasser. Der kleine gepanzerte Pflanzenfresser Emausaurus ernsti (ein Dino, der nach der Universität Greifswald benannt ist) stammt ebenfalls aus der Tongrube bei Grimmen. Das neue ungefähr 15 Zentimeter große Fossil wurde mit den Panzerplatten von Emausaurus und anderen möglichen Verwandten verglichen.

Ein Ölbild des Sauriers Emausaurus ernsti hängt im Institut für Geographie und Geologie der Uni Greifswald. Die Reste des Tieres wurden 1963 bei Grimmen gefunden. Quelle: Stefan Sauer / dpa

Durch Untersuchungen mit dem Computertomografen und den Vergleichen gelang es beiden Wissenschaftlern herauszufinden, was die 15 Zentimeter Knochenüberreste sind. So soll es sich bei dem neuen Fund um eine ehemals vom Körper abstehende Panzerplatte handeln, die beim lebenden Tier vermutlich mit Keratin überzogen war – ähnlich wie die Hörner heutiger Kühe – und am Hals- bzw. Schulterbereich saß. Das Tier war nur rund zwei Meter groß, wusste sich aber zu verteidigen. Trotz vieler Gemeinsamkeiten und Untersuchungen konnte die neue Panzerplatte aber nicht zweifelsfrei Emausaurus – dem Greifswalder Dino – zugeordnet werden.

