Fritz Reuter, John Brinckmann, Klaus Groth kennen zumindest viele Bürger unseres Landes als niederdeutsche Autoren. Sie sind Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Aber auch heute verwenden Autoren die Heimatsprache. „In den letzten Jahren sind viele gute niederdeutsche Kinderbücher erschienen, die kaum wahrgenommen werden“, ärgert sich Birte Arendt. Sie ist die Leiterin des Kompetenzzentrums für Niederdeutschdidaktik der Uni Greifswald.

Gerade Kinderbücher böten sich an, das Interesse der Kinder am Plattdeutschen außerhalb von Kindergärten und Schulen im Alltag zu wecken: mit schönen Bildern, schönen Geschichten und Liedern. Darum überrascht das Kompetenzzentrum in diesem Monat alle Kinder- und Zahnarztpraxen im Land mit einem kostenlosen Exemplar des niederdeutschen Kinderbuchs „Kumm, wi sägeln!“.

„Winterzeit ist „Schnuppentiet““, erinnert die gebürtige Rüganerin Birte Arendt. Wenn ein Papierschiffkapitän auf große Fahrt geht, Sand, Sonne und Muscheln ihre Rollen spielen und das gebastelte Schiff auf einmal verschwindet, ist Spannung garantiert.

„Kumm wi sägeln“ wurde von Viktoria Grünwald ins mecklenburg-vorpommersche Niederdeutsch übersetzt. Die Vorlage „Komm wir segeln“ stammt von Viviane Eisold. Das Buch enthält die hoch- und die niederdeutsche Fassung sowie ein Glossar.

Auch ein Schlaflied gehört dazu, das für diese Geschichte komponiert wurde. „Über einen QR-Code kann das Lied angehört werden“, informiert Birte Arendt. „Schauspieler haben die poetische Traumreise eingelesen.“ Diese Textaufnahme ist auch über einen QR-Code zugänglich. Das ist gut für die Eltern und Großeltern, die Kinder ins Wartezimmer begleiten, aber selbst nicht so gut Niederdeutsch verstehen, wenn sie zum Vorlesen aufgefordert werden. Die bisherige Resonanz sei sehr gut.

Dem Greifswalder Kinderarzt Jürgen Weser überbrachten Birte Arendt und ihre Mitarbeiterin Ulrike Stern persönlich das Buch. „Von meinem Zuhause in Mannheim her kenne ich eine ganz selbstverständliche Benutzung der Dialekte“, sagt der Doktor. „Es wäre toll, wenn auch die Regionalsprache Plattdeutsch mehr im Alltag vorkommen würde. Und dazu trage ich in meiner Praxis sehr gern bei.“ Ein anderer Arzt habe ihr geschrieben, dass er sich „festgelesen“ habe, erzählt Arendt. „Er hat sich für den besonderen Moment bedankt.“

Die Tätigkeit als Nikolaus ist nur eine Zugabe zu den eigentlichen Aufgaben des Kompetenzzentrums für Niederdeutschdidaktik für Mecklenburg-Vorpommern. „Wir setzen es in Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte und Erzieherinnen ein“. Der Fokus von Birte Arendt und Ulrike Stern liegt auf Kindertagesstätten, Schulen und der Ausbildung an der Universität. Auf der Internetseite werden dazu diverse Materialien zur Verfügung gestellt und ständig weitere entwickelt. Das Kompetenzzentrum unterstützt eine internationale Pflichtaufgabe des Landes. Mecklenburg-Vorpommern hat sich zum Erhalt des Niederdeutschen verpflichtet. Für ihren Einsatz hat die habilitierte Linguistin Birte Arendt im September den Martha-Müller-Grählert-Preis des Ostseeheilbades Zingst für ihre Verdienste um die niederdeutsche Sprache erhalten. Das Zentrum unterstützt auch den Plattdeutschwettbewerb des Landes.

Wissenschaftlich sind Arendt und Stern ebenfalls sehr aktiv. „Wir richten 2020 eine internationale Tagung zu Minderheitensprachen und Spracherwerb aus“, erzählt Birte Arendt. „Gerade hatten wir Besuch aus Brasilen.“ Dorthin wanderten im 19. Jahrhundert sehr viele Pommern aus, nahmen ihre Sprache mit. Pomerode nennt sich gern die deutscheste Stadt Brasilien. Und in Südamerika bemühe man sich gerade um die Etablierung des Pomerano. „Wir unterstützen das Projekt in der Sprachvermittlung“, so Arendt. Pomerano, Pomerisch, ist eine Mischsprache aus Portugiesisch und dem hinterpommerschen Platt.

Sprache muss im Alltag erlebbar sein, so wie durch das Kinderbuch in den Wartezimmern der Ärzte. Birte Arendt hat vor einiger Zeit auf die Möglichkeiten der Heimatsprache für die Fremdenverkehrswerbung hingewiesen. Der Bäcker Meklenbörger ist eine der wenigen Firmen, die für eine solche Sichtbarmachung des Niederdeutschen im Alltag sorgen. Eine Idee für das Greifswalder Stadtmarketing? „Wir würden das unterstützen, wenn man auf uns zukommt“, sagt Arendt, obwohl das Zentrum mit der Erfüllung seiner eigentlichen Aufgaben mehr als genug zu tun habe.

