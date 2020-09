Greifswald

Der bedeutende Greifswalder Pathologe Paul Albert Grawitz wurde vor 170 Jahren am 1. Oktober 1850 auf dem den Eltern gehörenden Gut Zerrin bei Bütow in Pommern geboren. Sein Vater entstammte einer Stettiner Kapitänsfamilie.

Paul Grawitz lehrte von 1886 an als Extraordinarius und von 1887 an als Ordinarius für pathologische Anatomie und Allgemeine Pathologie an Preußens von der Studentenzahl zweitgrößter Medizinischer Fakultät. Er bekleidete dieses Amt 35 Jahre lang bis 1921. Grawitz hätte auch nach Gießen und Dorpat ( Tartu) oder an ein neues Institut in New York gehen können, aber entschied sich für Pommern.

Mit 25 Vertretungsprofessor in Rostock

Doktorvater des Pathologen war der berühmte Berliner Professor Rudolf Virchow (1821 bis 1902). Gerade Assistent geworden, wurde Grawitz 1875 von Virchow nach Rostock geschickt, um den dortigen Ordinarius für Pathologie, Emil Ponfick, ein Semester lang zu vertreten. Denn Friedrich Franz II. (1823 bis 1883), Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, wollte zu einem längeren Aufenthalt nach Ägypten reisen und wünschte Ponfick als ärztlichen Begleiter. In Rostock fand Grawitz nur acht Hörer vor.

Seine Studenten standen für ihn immer an erster Stelle. Sein lebhafter und von jedem schulmeisterlichen Schematismus freier Vortrag wirkte nachhaltig auf seine Hörer. In jedem Jahr erhielt die Familie Grawitz einige Fässer Rheinwein, und das Abfüllen wurde jedes Mal zu einem großen Fest mit zahlreichen Studenten. Frau Grawitz sorgte durch Mengen belegter Brote für das leibliche Wohl.

Angestellte durften nur Schmalzbrote essen

Sehr üppig ging es jedoch in einem Professorenhaushalt zu damaliger Zeit nicht zu. Eine Zeitzeugin berichtete, dass sie als Hausangestellte nur Schmalz- und keine Butterstullen essen sollten. Abhilfe gelang, indem man von den Butterstücken von unten den Aufstrich entnahm und so die Hausherrin überlistete.

In diesem Haus in der Stralsunder Straße wohnte Paul Grawitz Quelle: eob

Jedes Zimmer wurde inspiziert

Zur Verbesserung des studentischen Wohnungswesens hatte Grawitz einen Zimmernachweis eingerichtet. Er besuchte persönlich mit seiner Frau jedes angebotene Zimmer. Wenn es sauber und preiswert war, erhielt es in seinem Verzeichnis ein Sternchen. Die Zuneigung, die er den Studenten entgegenbrachte, wurde von ihnen selbstverständlich erwidert, wie schon sein Spitzname „Paulchen“ oder später „Papachen“ verriet. Anlässlich seines 25-jährigen Professorenjubiläums widmet ihm die Studentenschaft einen großen Fackelzug. Übrigens promovierte Grawitz Anfang 1900 die erste Frau, cand. med. Roegner, zum Doktor der Medizin in Greifswald unter dem Dekan Friedrich Loeffler.

Die Sammlung pathologisch-anatomischer Präparate baute Grawitz als Museum mit 7000 Präparaten mit einer „Anleitung zum Selbststudium der pathologischen Anatomie“ für die Studenten und zur Weiterbildung der Ärzte aus.

Alle 28 Verbindungen als Magnifizenz besucht

In seinem Rektor-Jahr 1896/97 war Grawitz bei jeder der 28 Verbindungen zu Anfang und Schluss des Semesters und hielt jedes Mal in Ernst und Humor eine Rede. Früher betrug die Amtszeit des Rektors nur jeweils ein Jahr. Grawitz war im Studium in Halle Mitglied einer Burschenschaft geworden.

Das Greifswalder Institut für Pathologie Quelle: Eckhard Oberdörfer

Er galt als vielseitig interessiert, belesen, als imposanter Redner, großer Jäger und Reiter. 17 Jahre stand er dem Universitätsreiterverein vor und ist mit den Studenten im Trab- oder Flachrennen in Wettbewerb getreten. Grawitz gründete an der Ryck-Mündung ein Freibad. Schon im ersten Jahr seines Vollbetriebes konnte durch einen Besuch von 17 000 Badenden eine soziale Notwendigkeit dokumentiert werden. Darüber hinaus ließ Grawitz von Schülern entlang des Treidelpfades am Ryck Bäume pflanzen.

Der „Klub Erholung“ in der Bahnhofstraße

Grawitz zählte zu den über 200 Mitgliedern des 1872 gegründeten „Klub Erholung“. Dort trafen sich Mitglieder der Bürgerschaft und Universitätsangehörige regelmäßig zum Gedankenaustausch und zur Geselligkeit. Das Vereinshaus befand sich zunächst im Schüterhagen, einer Straße, die heute nicht mehr existiert. Sie befand sich als Verlängerung der Weißgerberstraße nach Norden.

Später gehörte dem Verein das Stadtpalais Bahnhofstraße (heute Hausdorffzentrum) mit hauseigener Restauration, Fest- sowie Tanz- und Musiksaal. Ähnliche Vereine kennt man heute auf globaler Ebene u.a. als Lions- oder Rotary-Club, nur mit dem Unterschied, dass sie so eine feudale Begegnungsstätte zumindest in Greifswald nicht besitzen.

Begründer der Greifswalder Entzündungslehre

Grawitz hat in vielfältiger Weise das Wissen in der Medizin bereichert. Er beschrieb beispielsweise den Grawitz-Tumor, der heute als Nierenzellkarzinom bezeichnet wird. Neue Erkenntnisse der Neugeborenengelbsucht, der erstmaligen Einführung der Durchwanderungsperitonitis neben der Perforationsperitonitis (Bauchfellentzündung) und der Begriff des Thymustodes sonst völlig gesunder Kinder gehen auf ihn zurück.

Grawitz begründete die sogenannte. „Schlummerzelltheorie“, auch als „Greifswalder Entzündungslehre“, benannt. Er leitete die bei der Entzündung auftretenden Leukozyten im Gewebe aus unterzelligen Einheiten ab. Er stellte der Virchow’schen Zellularpathologie die Molekularpathologie gegenüber.

Paul Grawitz starb am 27. Juni 1932 in Greifswald im Alter von 81 Jahren. Die Ehrengrabstelle befindet sich auf dem Alten Friedhof. Sein Wohnhaus befindet sich in der Stralsunder Straße 7/8 (mit Gedenktafel für ihn) und ist im Besitz seiner Urur-Enkelin.

*Der Greifswalder Zahnarztsohn Gerd Lorenz (79) war Professor für Pathologie und Direktor des Instituts in Greifswald.

Von Gerd Lorenz*