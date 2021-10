Miltzow

Das wohl größte Geburtstagsgeschenk hatte sich Manja Femfert selbst beschert. Wenige Tage nach ihrem 33. Jahrestag gewann sie überraschend Bronze bei ihrer Premiere bei den Deutschen Amateurmeisterschaften der Reiter. „Das ist auf jeden Fall unser größter Erfolg bislang“, sagt die Reiterin des RV Miltzow freudig.

Wenn Femfert von „uns“ spricht, meint sie sich und Trakehner Bärenfang. Der 13-jährige Wallach gehört Freundin Karin Holtzhausen, doch Femfert trainiert ihn seit sieben Jahren. Eine Lieblingsbeschäftigung: Ausritt am Strand von Karlshagen. 2020 scheiterte das Duo noch an der Qualifikation zur Amateurmeisterschaft. Zu unerfahren.

In diesem Sommer kam die unerwartete Nachricht vom Landesverband über den Startplatz für Femfert und Bärenfang. Das Duo sollte im 2021 eingeführten Dressur-Championat starten. Die Reiterin machte sich sofort an die Ausarbeitung der Kür. „Die habe ich mir erst auf dem Papier überlegt, dann mit meiner Trainerin besprochen. Nachdem ich sie das erste Mal abgeritten bin, wurde die Musik dazu geschnitten und dann hat es schon beim zweiten Test auf die Sekunde gestimmt“, berichtet Femfert.

Dank super Kür aufs Treppchen

Kurz vor dem größten Wettkampf ihrer Karriere musste sie doch noch mal justieren. Zeit für eine Korrektur der Linie blieb noch, die Generalprobe mutierte aber schon zum Ernstfall. Kein Problem für Femfert, die stets „total entspannt und sachlich“ vor Wettkämpfen ist und gern tief stapelt. Nach der ersten Prüfung, die auf M-Niveau (mittelschwer) geritten wurde, lag sie auf Platz vier (25 Punkte) von 26. Einen Tag später schafften sie es mit einer starken Kür (32,5) noch auf das Treppchen.

Der Bronzemedaille im Dressur-Championat im westfälischen Pferdezentrum Münster-Handorf hat Femfert beflügelt. „Das war ein wunderschönes Feeling. Das kann ich öfter haben. Das war eine super coole Plattform, um zu sehen, wo man bundesweit steht. Ich denke, ich bin ganz gut angekommen in der Klasse.“ Jetzt will sie mehr. In diesem Jahr geht sie zwar nicht mehr an den Start. 2022 will sie mit Bärenfang aber auch internationale Wettkampfluft schnuppern.

Femfert lernt beim Dressur-Meister

Das Reiten wurde Femfert quasi in die Wiege gelegt. Der ehemalige Spitzen-Dressurreiter Wolfgang Müller hat in ihrem Heimatort Löbnitz (nördlich von Leipzig) einen Reiterstützpunkt errichtet. Seine Frau Ina Saalbach-Müller, mehrfache Dressur-Meisterin der DDR, ist noch immer die Trainerin von Femfert, obwohl sie längst mit Mann Norman in Greifswald wohnt. Mit sechs Jahren saß sie erstmals auf dem Rücken eines Pferdes. „Die Reiterfolge stellten sich nicht sofort ein, aber ich wurde schnell süchtig“, sagt Femfert lachend. Häufig fährt sie in die alte Heimat zum Training, Wettkampf und Familienbesuch.

Bei den Deutschen Amateurmeisterschaften wurde Femfert von Michael Thieme, Vater von Olympiareiter André Thieme, unterstützt. „Das hat sehr geholfen. Er hat einige Tipps gegeben“, sagt Femfert.

Miltzower Reiterin hat eigene Stute

Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie eine Versicherungsagentur, tritt daher auch als Sponsor bei vielen Reitturnieren auf. Gesehen hat sie schon viel. Auch in Münster-Handorf war sie wenige Wochen vor der Amateurmeisterschaft bereits. Bundespokal für Trakehner. Dort durfte Bärenfang, der nach dem ostpreußischen Likör benannt und somit zumindest namentlich mit der Herkunft seiner Rasse verbunden ist, nicht fehlen. „Beim Bundespokal war ich ein bisschen beeindruckt“, gibt Femfert zu und schwärmt von der Meisterschaft: „Das war tadellos durch und durch – eine tolle Veranstaltung!“

Femfert will wiederkommen. Eines Tages vielleicht sogar mit ihrer eigenen Stute Avenir, die aktuell noch ein Fohlen bei Fuß hat. „Wenn sie aus der Babypause kommt und gesund ist, gehen wir nächstes Jahr auf Turniere“, versichert Femfert. Die 33-Jährige hat Blut geleckt.

Von Horst Schreiber