Greifswald

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es fast aussichtslos, sein Studium mit Nebenjobs zu finanzieren. Gut dran sind diejenigen, die ein Stipendium bekommen. Und die sind keineswegs schon alle längst vergeben. Bei der Stiftung der deutschen Wirtschaft kann man sich noch bis Ende April bewerben, informiert Frederik Looft. Der Jurastudent ist der Sprecher der Regionalgruppe Greifswald-Stralsund. Diese Regionalgruppe zähle derzeit 12 Mitglieder, die große Mehrheit an der Uni Greifswald.

„Herausragende Noten sind entgegen der verbreiteten Meinung nicht ausschlaggebend für die Stipendiumvergabe“, so Looft. „Es zählen auch soziales Engagement und gesellschaftliches Interesse“. Das werde auch im Studium erwartet. Alljährlich gibt es dazu eine Frühjahrsaktion. „Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel Blut gespendet und im Kinderhospiz gemalert“, erzählt der angehende Jurist. „2020 wurde unsere Frühjahrsaktion wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das soll 2021 nicht wieder passieren.

Eine Idee für Grundschüler in Grimmen

Bei einer Blutspendeaktion Quelle: privat

Theresa Piss – eine frühere Stipendiatin, also eine Alumna – hatte eine Idee, wie man sich trotzdem engagieren kann. Sie ist nach Beendigung ihres Studiums derzeit an der Theodor-Neubauer-Grundschule in Grimmen Referendarin. Ihre Idee: ein Angebot für kontaktloses Vorlesen.

,„Unser Vorstand hat auf ihre Anregung hin Bücher bestellt, die für Leseeinsteiger der ersten bis dritten Klasse geeignet sind“, berichtet Looft. „Jeder von uns liest eines der Bücher vor und nimmt sich dabei auf.“ Die Audiodatei soll dann als QR-Code und/oder als CD dem Buch beigefügt werden. Darüber könnten sich die Kindern etwas vorlesen lassen. „Vorlesen ist auch in Pandemie-Zeiten jedes Mal ein Erlebnis für Kinder“, ist Looft überzeugt. „Leider nicht für jeden alltäglich.“

Die insgesamt 18 Bücher bekommt die Neubauerschule. Die Kinder dürfen sich dann zwischen Text- und Audioformat entscheiden.

Stipendiat der deutschen Wirtschaft kann man übrigens unabhängig vom Studienfach werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt aber bei den Lehrerstudenten. Vertrauenspersonen der Regionalgruppe Greifswald-Stralsund sind darum neben einer Uniprofessorin auch zwei Schulleiter.

Von Eckhard Oberdörfer