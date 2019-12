Greifswalder stellt Fotos in Miltzow aus

Miltzow

Hilfe für das afrikanische Namibia ist eine Herzenssache für Friedhelm Hein. In Anklam geboren, besuchte er auch dort die Schule. Er lernte den Beruf eines Elektromonteurs, absolvierte ein Fachschulstudium in Senftenberg und später ein Hochschulstudium in Zittau. „20 Jahre habe ich beim Aufbau von Anlagen im Kernkraftwerk Lubmin gearbeitet und nach der Wende 20 Jahre beim Abbau der Anlagen im KKW ", erzählt der Vater von drei Kindern und fünf Enkeln. Seit 23 Jahren engagiert sich der Greifswalder in Namibia. „Es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, in den Dörfern zu weilen, den Menschen zu helfen", sagt Hein, der schon in Grimmen Ausstellungen gestaltete und Vorträge durchführte. Gegenwärtig gibt es eine umfangreiche Ausstellung im Amt Miltzow.

Von Walter Scholz