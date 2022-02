Greifswald

Wer Josephine Fuchs begegnet, trifft auf eine selbstbewusste und aufgeschlossene junge Frau. Doch in ihrem Inneren sieht es anders aus. Da kreisen die Gedanken täglich um ihre einseitige Gesichtslähmung. Im Alter von 14 Jahren erkrankte die heute 38-Jährige über Nacht an der sogenannten Fazialisparese. Dabei handelt es sich um eine Lähmung des Gesichtsnervs, die meist eine Gesichtshälfte betrifft. In seltenen Fälle können auch beide Gesichtshälften betroffen sein.

Die Ursachen für eine Fazialisparese sind vielfältig. Bislang als Auslöser bekannt sind Herpesviren, Borreliose und Tumore. Doch oftmals bleibt die Ursache unerkannt. So auch im Fall von Josephine Fuchs. Ärzte vermuteten, dass ihre Gesichtslähmung durch Zugluft entstanden sein könnte. „Es kann aber auch etwas ganz anderes gewesen sein. Es ist oft so, dass man immer einen Grund sucht, warum einem das passiert ist. Aber es kann jeden treffen“, sagt Fuchs.

Auf den ersten Blick ist ihre Lähmung kaum zu erkennen. Das liegt jedoch auch daran, dass die Mutter von zwei Kindern die ganze Zeit bemüht ist, die Mimik auszugleichen. „Das führt dazu, dass sich bei mir alles verkrampft und der Kiefer in Fehlstellung gerät. Das kann bis zu Nackenschmerzen führen. Ich bin eigentlich permanent unentspannt“, erklärt die Greifswalderin.

„Wie ein Wattebausch in der Wange, der nicht rausgeht“

Die Gesichtslähmung beschreibt Fuchs, „als hätte man einen Wattebausch in der Wange, der nicht rausgeht“. Nach dem Tag, als sie an der Fazialisparese erkrankte, zog sie sich einerseits mehr und mehr zurück. Andererseits kämpfte sie um Normalität. Nach der Diagnose spielte sie weiter Saxophon, obwohl man mit der Fazialisparese eigentlich nicht mal einen Luftballon aufblasen könne. „Ich habe gemerkt, dass ich durchs Leben komme und dass ich alles machen kann, was ich will. Aber ich habe dennoch jeden Tag an diese bescheuerte Krankheit gedacht – auch weil ich sie immer fühle. Ich wollte den Fokus von mir wegnehmen und mich auf andere konzentrieren, die diese Krankheit auch haben“, erklärt Fuchs.

Über die halbseitige Gesichtslähmung Eine idiopathische Fazialisparese oder auch Bell-Parese bezeichnet eine Schädigung des Gesichtsnervs Nervus facialis, der für Mimik, Muskulatur, aber auch Speichelproduktion zuständig ist. Die einseitige Lähmung in verschiedenen Ausprägungen betrifft häufiger jüngere Erwachsene, kann aber grundsätzlich in jedem Lebensalter auftreten. Was diese Lähmung auslöst, ist nicht hundertprozentig geklärt. Mediziner vermuten Herpesviren dahinter oder eine autoimmune Entzündungsreaktion des Gesichtsnervs. Die Fazialisparese tritt bei etwa 20 bis 30 von 100 000 Personen im Jahr auf (Quelle: Uniklinikum Freiburg). Eine Ursache ist in 80 Prozent der Fälle nicht auszumachen.

Selbsthilfegruppe ist mittlerweile bundesweit vernetzt

Deshalb gründete sie vor zwei Jahren eine Fazialisparese-Selbsthilfegruppe. Zunächst schaltete sie über Ebay Kleinanzeigen auf der Suche nach Gleichgesinnten eine Anzeige. Dort traf sie auf Katharina Kohl. „Wir sind fast ein Alter, wir haben es im Urlaub bekommen und haben es auf der gleichen Gesichtshälfte. Wir waren wie Zwillingsschwestern im Leiden“, erinnert sich Fuchs. Zunächst kamen keine weiteren Mitglieder dazu. Nach einem Bericht in der OSTSEE-ZEITUNG, der vorpommernweit erschien, meldeten sich dutzende Betroffene bei ihr.

Mittlerweile zählt die Gruppe 30 Mitglieder und richtet sich speziell an Frauen. Nicht etwa, weil sie Männer mit Gesichtslähmung ausschließen will, sagt Fuchs, „sondern weil das ganze Thema Schönheit bei Frauen noch mal anders ausgeprägt ist und ich nicht wollte, dass sie sich gehemmt fühlen, wenn noch Männer dabei sind.“ Die Betroffenen kommen aus Stralsund, Greifswald oder von den Insel Rügen und Usedom. Sie sind zwischen 30 und 70 Jahre alt und teilen ein ähnliches Schicksal: „Jeder hat eine Geschichte zu erzählen“, sagt Fuchs. Die Gruppe ist bundesweit vernetzt und kooperiert mit verschiedenen Kliniken und Ärzten. Fuchs erinnert sich gern an einen ganz besonderen Moment zurück, der noch heute bei ihr Gänsehaus auslöse.

Ärztin entdeckte Tumor eines Mitglieds per Video-Meeting

Bei einem digitalen Fazialis-Nerv-Treffen hat Fuchs eine auf Gesichtslähmung spezialisierte Ärztin aus Köln kennengelernt und zu einem Online-Treffen der Selbsthilfegruppe eingeladen. Sie hörte sich die Geschichten der Frauen an, gab Tipps, was man aus medizinischer Sicht machen kann, um die Gesichtslähmung zu reduzieren. „Sie sprach mich später im Nachgang noch mal an, dass sie bei einer Teilnehmerin ein komisches Gefühl hatte. Durch das Video-Meeting hat sie gesehen, dass das Gesicht der Teilnehmerin anders aussah als das der anderen. Sie sollte sich noch mal in Potsdam von Fachleuten untersuchen zu lassen. Dort haben sie festgestellt, dass sie einen Tumor am Nerv hat. Dieser blieb zuvor monatelang unentdeckt.“

Krankenkassen finanzieren manche Therapien nicht

Einerseits würde sich Fuchs für die Zukunft ihrer Selbsthilfegruppe wünschen, dass daraus eine bundesweite Initiative für Betroffene entsteht, indem sich so viele Menschen wie möglich vernetzen können. „Auf der anderen Seite soll unsere Gruppe auch ein intimer Austausch bleiben.“ Um ihre Gesichtslähmung zu reduzieren, hat Fuchs schon viele verschiedene Therapiemöglichkeiten ausprobiert. Besonders erfolgsversprechend bei ihr sei die Osteopathie gewesen. Doch hier gibt es ein großes Manko. Denn auf den Kosten für diese Behandlungsmethode bleiben die Betroffenen oftmals selbst hängen. „Wenn wir es irgendwann schaffen, dass die Kosten für die Osteopathie von den Krankenkassen übernommen werden, weil es uns gibt, wäre das genial. Aber dafür sind wir noch zu wenige. Es wäre ein langer Weg.“

Wenn auch Sie an einer Fazialisparese leiden und sich mit den Frauen in Verbindung setzen möchte, können Sie dies per E-Mail an halbwegs.schoen@gmail.com tun.

Von Christin Lachmann