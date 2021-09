Grellenberg bei Grimmen: Wo Hasen durch den Garten flitzen

Grellenberg

Grellenberg ist ein Ortsteil von Grimmen, der sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt hat. Eine neue Asphaltstraße führt in das Sackgassendorf. Viele neue Häuser sind entstanden, einige haben Solarpaneele auf dem Dach. Ein sauberes modernes Dorf, in dem sich die 62 Einwohner fast alle kennen und sich über die Entwicklung freuen.

„Wir wohnen seit 21 Jahren hier und haben damals das erste neue Haus gebaut“, berichtet Gabriele Jörs. Inzwischen lebt auch ihre Mutter, Rita Rohde, im Dorf. Die 80-jährige Witwe lebte mit ihrem Mann dreißig Jahre in Barth. Aber jetzt im Alter zog die Seniorin in die Nähe der Tochter.

Das Ortsschild von Grellenberg, einem Ortsteil von Grimmen. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Die beiden freuen sich immer wieder, wenn Schwiegertochter Cindy Hollstein mit Enkel Willy zu Besuch aus Grimmen kommen. So überraschte die OZ-Reporterin die vier Generationen beim nachmittäglichen Spaziergang. Sie kamen gerade vom Gutshaus, zu dem eine historische Pflasterstraße führt.

Vier Generationen beim Spaziergang, Rita Rohde und Tochter Gabriele Jörs freuen sich über den Besuch von Schwiegertochter Cindy Hollstein und Enkel Willy. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Das Gutshaus, Baujahr 1930, war von 1945 bis 1996 bewohnt. 1975 gab es dort neun Wohnungen, von denen sieben vermietet waren, und eine kleine Verkaufsstelle für Dinge des täglichen Bedarfs. Außerdem war dort der Kindergarten. Der Zustand des Hauses war jedoch schon zu dieser Zeit nicht der beste. Zu diesem Schluss kommt eine 1975 durchgeführte Untersuchung zum Zustand der Gutshäuser im Kreis Grimmen. Das Ziegeldach war undicht, die Dachrinnen zum großen Teil defekt, der Putz blätterte von der Fassade. Die Bewohner mussten sich mit Außentoiletten begnügen und geheizt wurde mit Öfen.

2004 stand in der Eingangshalle noch der bauzeitliche Kamin, heute ist ein Betreten der Ruine nicht mehr zu raten, die Fenster sind zugemauert. Der einst schöne Park ist verwildert und Wildwuchs umschließt auch das verfallene einst prächtige Haus. Der große Obstgarten stand noch lange den Einwohnern von Grellenberg zur freien Verfügung. „Da gab es ein kleines Häuschen, da wurde das Obst eingelagert und verkauft“, erinnert sich Dieter Opitz.

Gutshaus in guter Erinnerung

Die Brüder Siegfried und Dieter Opitz können sich noch gut an das bewohnte Gutshaus erinnern. Als Kinder haben sie mit ihren Geschwistern und weiteren Kindern – fast alle Familien hatten wohl fünf bis sieben Kinder – im Park gespielt. „Viele Feste wurden im Gutshaus gefeiert. Wir erinnern uns gerne noch an die Kinderfeste“, erzählt Siegfried Opitz, der zwar nicht der älteste Einwohner von Grellenberg ist, aber seit 1954 ununterbrochen im Ort lebt.

Sogar einen Tennisplatz habe es am Schloss gegeben. „Und dann ist da noch der sogenannte Schaukelberg, ein Berg mit sieben Bäumen. Da haben wir als Kinder oft gespielt“, ergänzt Dieter Opitz. Es gab früher sogar eine Schule. Später besuchten die Grellenberger Schüler die Robert-Koch-Schule in Grimmen. Das alleinstehende Gebäude an der Hauptstraße zwischen Grimmen und Leyerhof musste für die Windkraftanlagen weichen. Auch die Kinder aus Jessin gingen dort zur Schule.

Blick in die Dorfstraße von Grellenberg. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Die Trebel führt unmittelbar an Grellenberg vorbei und trennt das gegenüberliegende Dorf Quitzin. Die Kinder und Jugendlichen aus den beiden Dörfern verbrachten oft gemeinsam ihre Freizeit miteinander. Eine primitive wackelige Brücke wurde genutzt, um sich zu besuchen oder auch im Quitziner Konsum einzukaufen. Aber am schönsten war es wohl im Winter, wenn die überschwemmte Trebel gefroren war. „Wir sind mit den Schlittschuhen bis nach Grimmen gelaufen, bis zur Brücke, wo heute das Brillenhaus ist“, erinnern sich die Brüder gern daran.

Gute Nachbarschaft

Dieter Opitz war viele Jahre weg von Grellenberg, wohnt erst wieder seit vier Jahren im Ort seiner Kindheit. Christiane und Dieter Opitz haben hier auch eines der vielen neuen Häuser gebaut und genießen vor allem die Ruhe nach dem Arbeitsleben. Die aktiven Großeltern sind gerne für ihre Enkel da. Auch Nachbarjunge Paul fühlt sich wohl bei ihnen.

Der vierjährige Steppke freut sich, wenn der Feldhase über das große Grundstück flitzt. Er findet es lustig, dass er so mit Nachnamen heißt. Seine Eltern Tina und Stephan sind im Mai 2020 in das neu gebaute Haus gezogen. Beide arbeiten im Gesundheitswesen, und da ist es manchmal schwierig, die Dienstpläne abzugleichen, damit der Nachwuchs betreut werden kann. „Ohne Großeltern läuft da nichts. Aber wir haben auch gute Kollegen, und da wird auch mal der Dienst getauscht“, erzählt Stephan Hase.

Brücke nach Quitzin fehlt

Der Familienvater stammt aus dem Nachbardorf Jessin, seine Frau von der Insel Usedom. Die junge Familie wohnte anfangs in Grimmen, aber es war klar, dass sie wieder aufs Dorf wollen. „Hier hat alles gut gepasst und war bezahlbar. Wir sind sehr gut von den Nachbarn aufgenommen worden“, freut sich das Paar.

Christiane Opitz findet es gut, dass Grellenberg ein Sackgassendorf ist. Die Wege sind gut ausgebaut. Viele Fahrradfahrer sind zwischen Grimmen, Leyerhof, Bassin und Grellenberg unterwegs. Die Landwege sind alle gut miteinander vernetzt. „Aber eine Verbindung nach Quitzin wäre schön“, wünscht sich die Frau, die in ihrer Freizeit im Chor singt und seit ihrer Kindheit Federball, heute Badminton, spielt.

