Gremersdorf

Hier bekommt alles seinen Schliff: Versteckt in einem Kleintransporter wartet die mobile Messerschleiferei von Josef Brandl auf stumpfe Klingen. Als einer der Letzten des alten Handwerks tourt der gebürtige Oberbayer mit seiner modifizierten Werkbank für seine Stammkunden regelmäßig nach Stralsund und Rostock. „Jeder, der wieder ein scharfes Messer hat, liebt es. Vielen fällt der Unterschied erst danach auf, wie toll man mit einem scharfen Messer arbeiten kann“, sagt Brandl.

Der Gremersdorfer weiß: „Es gibt garantiert nicht mehr viele Schleifer. So höre ich das auch von meinen Kunden, die teilweise aus Berlin kommen – oder von Urlaubern aus ganz Deutschland. Ich bin selbst manchmal erstaunt, woher die Leute ihre Messer mitbringen.“

Beim Schneiden würde die Arbeit des Messerschärfer durch folgende Merkmale besonders auffallen: „Dann spritzt die Zwiebel zum Beispiel nicht mehr so, die Klinge geht schön glatt durch und egal, was auf den Tisch kommt, es kann dünn geschnitten und nicht zerdrückt werden, wie mit einem stumpfen Messer“, erklärt der Experte.

Messer müsste es genug geben, doch wer schleift sie hier

Bei der Ausbildung zum Schweißer hat Brandl von seinem alten Meister das Handwerk gelernt. Im Gespräch mit Freunden in der neuen Heimat habe sich die Idee ergeben. „Es gab keinen Messerschleifer in der Umgebung. Doch Messer müsste es mehr als genug geben“, sagt Brandl. Darauf wurde mit der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug aufgebaut. Denn: „Zu mir aufs Land kommt keiner extra. Ich muss zu den Leuten und in die Stadt. Jetzt fahre ich dienstags und mittwochs nach Rostock und am Freitag bin ich in Stralsund unterwegs.“

Am SIC in Stralsund ist Josef Brandl (54) jeden Freitag schleifbereit. Quelle: Christin Assmann

Auch zu Märkten, wie den Adventsmarkt in Griebenow, kommt der mobile Messerschleifer regelmäßig. „Ich habe auch eine feste Gaststätte, zu der ich alle vier Wochen fahre, da kommt immer ein Korb voll stumpfer Klingen. Köche brauchen schließlich gutes Werkzeug“, weiß Brandl. Zu seinen Stammkunden sollen neben Privatpersonen viele Köche, Fleischer, aber auch Schneider und Hobbygärtner zählen. Das Werkzeug selbst in Form zu halten, sei für viele nicht mehr machbar. „Viele probieren es selbst zuhause, aber das klappt alles nicht so mit den Industrieschleifern. Auch mit der Flex oder dem Schleifbock haben es schon Kunden versucht, aber da fehlt das Gefühl, und das macht nur mehr Schaden“, weiß der Schleifer.

„Ich hab noch nie eine Beschwerde bekommen“

Die Schleiffläche müsse komplett sauber sein und Risse und Scharpen in der Klinge könnten mit den haushaltsüblichen Schleifsteinen nicht geebnet werden. Aus diesem Grund wäre sein mobiles Angebot wichtig. „Ich hab noch nie eine Beschwerde bekommen. Die Leute kommen immer wieder, und daran erkennt man gute Arbeit. Ich gebe mir große Mühe, mir ist das Ergebnis auch selbst wichtig“, betont Brandl.

Nicht nur durch das tägliche Schnibbeln werden die Klingen unscharf. Entscheidend sei auch, welche Unterlage die Leute benutzen. Plastik, Glas, Bambus oder Holz sind in den privaten Küchen weit verbreitet. „Buchenholz ist für die Messer am besten, das ist zwar hart, aber die Klinge kann darin eindringen. Im Gegensatz zu Bambus oder Glas – da prallt das Messer ab und wird stumpf“, erklärt Brandl. Außerdem könne das Buchenholzbrett leicht sauber gehalten werden, sei robust und könne auch kochendes Wasser aushalten.

Empfehlung für die Aufbewahrung: Messerblock oder Messerleiste

Ein weiterer Faktor für stumpfe Messer würde die Aufbewahrung verursachen. „Bloß nicht zusammen mit anderem Besteck in der Schublade lagern – einzeln ist am besten, dann können sich die Klingen nicht an anderen Materialien abreiben. Das rächt sich mit der Zeit“, betont der Messerschärfer. Abgesehen davon komme ein Sicherheitsaspekt dazu, wenn die Messer frisch geschärft sind: „Beim Reinlangen kann man sich dann schnell schneiden. Dann kommt die Hand rot wieder raus. Ist alles schon vorgekommen“, so Brandl weiter.

Die Qualität des Materials könne der Handwerker beim Schleifen abschätzen. „Die Härte, der Widerstand und das Gefühl während des Schleifens geben die Infos über Stahl“, beschreibt Brandl und fügt hinzu: „Teure Messer bleiben länger scharf, aber auch die werden mit der Zeit stumpf. Fakt ist, beim richtigen Umgang mit dem Besteck können Messer ein Leben lang benutzt werden.“

Hier bekommt alles seinen Schliff

Allerlei Klingen, auch von Rasenmähern oder Scheren, sowie unterschiedliche Gartengeräte, Motorsägenketten, Scheren und Äxte sind schon auf der mobilen Werkbank geschärft worden. „Das ist ganz unterschiedlich. Manche Kunden kommen auch und fragen: Kriegst du das auch hin? Kein Problem – hier bekommt alles seinen Schliff“, sagt der Schleifer lachend.

Vor seinem Umzug ging der ehemalige Oberbayer anderen Tätigkeiten nach. Erst in der neuen Heimat Gremersdorf begann der 54-Jährige das hauptberufliche Schleifen. „Wir sind immer mal wieder nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen, auch auf dem Weg nach Dänemark. Der Norden hat uns schon immer fasziniert“, erzählt der Messerschleifer und sagt weiter: „Dann hat meine Frau hier Arbeit bekommen, wir haben uns ein Haus angesehen und am nächsten Tag gekauft. Es war nicht geplant, aber so schnell kann es gehen. Wir haben es nicht bereut.“

Schnell habe sich der Neupommer an die Umgebung und Menschen gewöhnt und stellt fest: „Die Vorurteile über Norddeutsche stimmen nicht. Das Naturell muss stimmen, dann verträgt man sich mit jedem hier. Und obwohl ich noch mit bayrischem Dialekt rede, verstehen mich die Leute“, so der selbst ernannte Fachmann für alles „Scharfe“.

Von Christin Assmann