Griebenow

Wer schon ungeduldig auf die Adventszeit wartet, sollte sich diesen Termin vormerken: Zum Griebenower Adventsmarkt laden die Remise-Frauen und die Macher der dortigen Vorpommerschen Genuss-Manufaktur am 1. Advent ein.

Zwischen der Remise am Schloss und der Vorpommerschen Genussmanufaktur von Daniel Bense und Christoph Gärtner soll gemeinsam am 28. November der 1. Advent gefeiert werden. Um 17 Uhr startet der Markt mit einem lebendigen Adventskalender an der Feuerschale. Kunsthandwerk, Glühwein und handgemachte Geschenke sind im Angebot. Der Messerschleifer kommt und bietet vor Ort sein Handwerk an. Es gelten die dann gültige Corona-Bestimmungen.

Von aj