Griebenow

Weihnachten in der Griebenower Genussmanufaktur: Schwarze Walnüsse, die nach Weihnachten schmecken sollen? Hört sich verrückt an, trifft aber wirklich zu. Ein Hauch Sternanis, etwas Säure a la Orange, Vanille und Walnuss schmeckt man tatsächlich. Nach vier Monaten eingelegt werden die grünen, unreifen Walnüsse weich und schmackhaft und passen gut zu Käse und Wein.

Online-Shop aufgebaut

Wem das zu exotisch ist, für den haben Christoph Gärtner (ehemals Dragheim) und Daniel Bense ein ganzes Päckchen voller Weihnachtsgrüße mit Stollen, Apfelpunsch, Fruchtaufstrich und dekorativem Strohstern für den Christbaum. Alles hausgemacht und nachhaltig versteht sich. Auf den Apfel – Kürbis – Fruchtaufstrich ist Daniel Bense beim Mosten gekommen. Die Kombination erinnert ihn an Mango, eine Frucht, die regional nicht anzutreffen ist, aber so geschmacklich in die Region gelangt.

Nach einem turbulenten Jahr wollen sich die Eigentümer nicht beschweren und haben die Zeit genutzt, um einen Online Shop aufzubauen. Neben den Weihnachtstütchen gibt es auch eine Paketvariante für die Verwandten auswärts, aber auch für Vorbestellungen ist der Shop einfach nutzbar.

Pläne für 2021

Obwohl das Plätzchenbacken mit den Kindern der örtlichen Kita ausfallen musste und der Bistrobetrieb bis aufs Weitere eingestellt bleibt, freut man sich schon auf das kommende Jahr. Auf die Zeit, wenn die Fahrradtouristen wieder für Kaffee und Kuchen einen Stopp in der „ Genussmanufaktur“ einlegen und der Ramba Zamba neu beginnt. Für diese Zeit gibt es schon einen neuen Plan, der das Kundenherz höherschlagen lassen soll. Der ist zwar noch nicht spruchreif, aber neue Sitzgelegenheiten sind auch geplant.

Wer noch ein schnelles Geschenk zum Fest braucht: Bis Sonntag ist die Genussmanufaktur von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dann geht es in die Betriebsferien bis Januar.

Von Christin Assmann