Griebenow

Detlef Schnell und Gerhard Trejbal sind schon lange befreundet. Durch den Schlossverein in Griebenow haben sich die Rentner 1994 kennengelernt. Doch liegen die Wurzeln der beiden Familien nicht in der Gemeinde Süderholz. Denn nicht nur das gemeinsame Engagement für das Barockschloss teilen Schnell und Trejbal – beide sind im Alter von sechs Jahren geflüchtet. Wie sind Sie nach Griebenow gekommen? Und was haben die Männer erlebt?

„Früher konnte man am Akzent hören, aus welcher Ecke man kam. Ob man von hier kam oder aus der Stettiner Ecke oder aus Ostpreußen. Die haben alle Platt gesprochen, nur die Musik darin und manche Wörter waren anders“, erzählt Detlef Schnell. Der 82-Jährige kommt aus ehemals Groß Schönfeld (Zarcyn), gleich hinter der Oder bei Greifenhagen. Dort waren seine Eltern Kleinbauern und seine Großeltern betrieben eine Gastwirtschaft.

Nachdem sein Vater im Krieg gefallen ist und die Front immer näher rückte, mussten Großmutter, Mutter und Söhne fliehen. „Bei uns waren große Gefechte, darum sind wir so schnell wie möglich weg. Denn es wurde immer gefährlicher. Wir sind mit Pferd und Wagen geflüchtet“, erinnert sich Schnell. „Bei uns oder in Ostpreußen mussten sie sehen, dass sie da rauskommen. Möglichst vor der Front! Wir haben den Kanonendonner gehört. Das flog ja noch über unseren Planwagen“, so Schnell weiter.

Der Weg über die Oder war mit einigen Gefahren verbunden. „Die Brücke bei Greifenhagen war nur eine Pontonbrücke und da kam nur ein Wagen rüber. Da sollen auch welche ins Wasser geflogen sein. Dann war es aus“, erinnert sich Schnell. Das Ziel war Griebenow, wo Bekannte der Familie lebten. An den sechsten Mai 1945 kann sich Schnell noch gut erinnern. „Ich weiß noch, da waren wir gerade in der Nähe von Pasewalk und es war ein fürchterliches Gewitter. Deshalb haben wir gehalten und uns unter einen Schuppen gestellt. Ich war so müde vom Gewitter und bin im Stehen eingeschlafen“, weiß Schnell noch genau. In Griebenow angekommen, blieb die Familie im Wirtschaftshaus neben dem Schloss.

„Stoppeln“ kennt ja fast niemand mehr

„Ich kann nicht sagen, dass ich sehr hungern musste. Wir haben nicht geklaut, aber wir waren stoppeln. Wenn die Ernte vorbei war, ist man Ähren sammeln oder Kartoffeln stoppeln gegangen. Also man hat das aufgesammelt, was auf dem Feld übrig geblieben war. Das sind so Ausdrücke, die immer mehr in Vergessenheit geraten“, erklärt Schnell. Im Wirtschaftshaus war Familie Schnell nicht allein. Andere Flüchtlinge wurden dort ebenfalls einquartiert. Das Schloss nebenan wurde zu der Zeit als Entbindungsstation und Müttererholungsheim genutzt. Und gegenüber im Marstall wurden noch Pferde untergebracht, so wie Lole, die Trakehnerstute der Familie Schnell.

Mit Pferd und Wagen war zu der Zeit noch gang und gäbe. „Ich glaube, es war Herr Lange. Der hat 1946/47 immer Touren mit einem Kastenwagen und einem Pferd nach Greifswald gemacht, zum Einkaufen und so, und hat die Frauen aus dem Dorf mitgenommen. Ich bin auch ein paar mal mitgefahren“, weiß Schnell noch. Aus Neugier und Erkundungsdrang hat es Schnell und seine spätere Ehefrau weiterhin in die unterschiedlichsten Ecken in Pommern und darüber hinaus gezogen. Auch wie es mittlerweile in seinem alten Dorf aussieht, ist ihm bekannt. „Ich hab immer noch guten Kontakt zu den Bewohnern im Dorf. Ich bin auch einige Male wieder hingefahren“, sagt Schnell.

Aus Interesse an der Geschichte und Umgebung hat Detlef Schnell selbst viel recherchiert und Bücher geschrieben. Unter anderem über das Schloss Griebenow, Windmühlen und Wasserkraftwerke und pommersche Gutshäuser. Aus welchen Gegenden andere Einwohner und Nachbarn gekommen sind, hat der Rentner mithilfe der Angaben auf den Grabsteinen herausbekommen. Demnach sollen die meisten, die nach Vorpommern kamen, aus Hinterpommern, dem Sudetenland und Ostpreußen gekommen sein.

Gerhard Trejbal hat einen längeren Weg hinter sich

So wie Gerhard Trejbal, der als sechsjähriger Junge mit seiner Familie aus dem Sudetenland floh. „Ich kann nur für uns sagen, wir wurden nicht von den Tschechen verfolgt. Es wurde festgelegt, dass alle Deutschen das Sudetenland verlassen sollten. Wir hätten bleiben können, doch der Rest der Familie musste gehen und deshalb sind wir mitgegangen“, erklärt Trejbal. Aufgewachsen ist der 80-Jährige im ehemaligen Kreis Saaz. „Viele sagen immer, wenn ich von der Zeit erzähle, das kannst du doch gar nicht mehr wissen. Da warst du doch erst sechs Jahre alt. Bestimmte Dinge weiß man aber eben. Ich kann mich noch entsinnen, wo unser Haus stand im Dorf und an den Teich neben dem Weg zum Gutshaus. So was prägt sich auch als Kind ein“, erzählt Trejbal.

Bevor die Familie geflohen ist, kann sich Trejbal noch gut erinnern, wie Nachbarn und Familien ihre Wertgegenstände vergruben. „Weil man dachte, wir sind nur kurzzeitig weg und kommen später wieder. Porzellan, Geschirr, Schmuck – alles, was wertvoll war, wurde im Garten und Schuppen verbuddelt“, weiß Trejbal noch. Jahre später habe die Familie bei alten Bekannten nachgefragt, wie es vor Ort aussieht. Doch da sei schon alles umgegraben worden.

Niemand wusste, wohin es geht

Auch an den Verlauf der Flucht kann sich Trejbal genau erinnern. „Man musste in die nächste Kreisstadt und wurde in Güterwagons eingepfercht. Egal ob alt, gebrechlich oder schwanger. Keine Personenwagen oder so, sondern richtige Güterwagons. So kamen wir als Deutsche nach Deutschland“, weiß Trejbal. „Irgendwann, das weiß ich noch wie heute, hielt der Zug und die ersten zehn Wagons wurden abgekoppelt. Die Leute darin blieben in der Region und dann fuhr der Güterzug weiter und die Leute wurden in anderen Regionen verteilt“, so Trejbal weiter.

Auf dem Weg gab es mehrere Stationen, doch niemand wusste, wo es hingeht und wie es weitergehen soll. „Als wir ausstiegen, waren wir in Thüringen. Die Familien wurden dann Bauern zugewiesen, wo sie eine Stube bekamen. Das war gleichzeitig Küche, Bad, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Alles in einem. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen“, erinnert sich der heute 80-Jährige. Dort blieb Trejbal bis zum Wehrdienst wohnen, der ihn gen Norden verschlug. Und schließlich über Greifswald nach Griebenow, wo er Detlef Schnell kennenlernte und seitdem mit ihm befreundet ist.

Von Christin Assmann