Im Süderholzer Ortsteil Griebenow ist ein neuer Arzt im Dorf. Die Sprechstundenzeiten hängen schon aus und die Räume des Pommerschen Diakonievereins werden aufgehübscht, um schnell Patienten aus der Gemeinde und Umgebung begrüßen zu können. Telefonisch haben sich schon Interessenten erkundigt, ob es wirklich stimmt, dass sich der Hausarzt neben dem Schloss einrichtet.

„Es kamen Anrufe mit vorsichtigem Nachfragen und auch schon Anmeldungen. Das zeigt mir eine positive Resonanz“, sagt Dr. Uwe Kraatz (52), Internist. Schon vorher hatte der Hausarzt Patienten aus Griebenow. „Jetzt bin ich noch dichter dran und empfange auch gerne neue Patienten. Unsere Besonderheit: Wir sind eine internistische Hausarztpraxis und da haben wir ein etwas größeres Spektrum an Untersuchungsmöglichkeiten“, so Dr. Kraatz weiter.

Außerhalb der Städte bestehe ein höheres Durchschnittsalter und eine steigende Häufigkeit von Krankheiten. „Arztbesuche sind oft mit Fahrten verbunden. Unser Fokus ist die wohnortnahe hausärztliche Versorgung mit zusätzlichen Untersuchungsangeboten und Spezialsprechstunden“, betont der Internist. Dazu zählen unter anderem Untersuchungen des Herz-Kreislaufsystems, Spirometrie, Sonografie und EKG. „Durch eine gute Vorfelddiagnostik kann ich Patienten gezielter zum Facharzt schicken, wenn es notwendig ist“, weiß Dr. Kraatz.

Der Internist setzt auch auf ärztliche Unterstützung in der Pandemie. „Geeignete Schnelltests suchen wir noch. Welcher sich am besten und zuverlässigsten eignen würde. Aber PCR-Tests sind möglich“, so Dr. Kraatz. Auch an der Impfung gegen Corona möchte sich der Hausarzt beteiligen. Nur fehlen noch die Vorlagen und die Auswahl der Impfstoffe, um konkrete Pläne vorzulegen.

Hier finden Sie den Griebenower Hausarzt zu folgenden Zeiten: Ab letzter Woche empfängt Dr. Uwe Kraatz am Schlossweg 4, 18516 Süderholz Ortsteil Griebenow Patienten zu folgenden Zeiten: Montag 8 –9 Uhr Dienstag und Donnerstag 14 –16 Uhr Freitag 8 –9 Uhr Hausbesuche werden individuell vereinbart

Sprechstunden in der Praxis, am Telefon und über Video

„Ich habe gehört, dass ein Hausarzt ab Mitte März hier sein soll, und als sich Dr. Kraatz beim Schlossverein vorgestellte, wusste ich Bescheid“, erzählt Uwe Schwarz, Vereinsvorsitzender des Schlossvereins. „Da mein Hausarzt nicht alle Geräte hat, habe ich Herrn Kraatz gefragt, ob er mich mal durchleuchten kann. Sein großer Vorteil ist das Ultraschallgerät“, so Schwarz weiter. Sonst fährt der 59-Jährige immer nach Grimmen. Den Weg kann er sich jetzt sparen und wahrscheinlich auch andere Bürger der Gemeinde. „Das Einzugsgebiet für die ärztliche Versorgung ist jetzt gut abgedeckt in der Umgebung und ich denke auch, dass die jüngeren Gemeindemitglieder sich an den Arzt wenden werden“, bemerkt Schwarz.

Uwe Schwarz hat sich schon einen Termin bei Dr. Kraatz gesichert. Quelle: Christin Assmann

Wenn das Anliegen medizinisch initiiert ist, macht der Internist auch Hausbesuche. „Schwester Katharina ist als zertifizierte Praxisassistentin unter anderem zuständig für ergänzende Hausbesuche. Dadurch können wir uns die Besuche gut aufteilen, um den Patienten optimal betreuen zu können“, betont Dr. Kraatz. Auch Telefon- und Videosprechstunden werden vom Arzt angeboten. „Für die älteren Herrschaften könnte das mit Hilfe von Angehörigen oder mit der Unterstützung des Pflegedienstes vermittelt werden. Wenn es eine Wunde oder ein äußeres Merkmal gibt, dann kann das gut gezeigt werden“, erzählt der Internist. Daran würden sich bereits Patienten beteiligen.

„Es gibt mir ein gutes Gefühl, hier werde ich gewollt und gebraucht“

Mit Hilfe von Gemeindevertreter Tobias Lembke und Bürgermeister Alexander Benkert wurde die Idee einer neuen Zweigstelle realisiert. „Früher war in Griebenow immer ein Arzt. Es ist schade, dass es die letzten Jahre nicht mehr der Fall war. Für die Infrastruktur eines Ortes ist die ärztliche Betreuung maßgeblich“, betonen sie. Bürgermeister Benkert hat den Kontakt mit dem Pommerschen Diakonieverein vermittelt, der neben dem Schloss Räumlichkeiten abgeben konnte. Auch der Pflegedienst soll von der Zusammenarbeit mit dem Arzt profitieren.

„Sowohl die Einwohner als auch die Gemeindevertreter waren sehr aufgeschlossen und daraus ergibt sich eine gute Option und eine tolle Chance. Es gibt mir auch ein gutes Gefühl. Hier werde ich gewollt und gebraucht“, beschreibt Dr. Kraatz. „Wenn Menschen etwas weggenommen wird, das sie schon mal hatten, ist der Verlust größer, als wenn es nie da gewesen wäre“, so der Doktor weiter. Nun soll die Versorgungslücke geschlossen werden. Durch die Gefahren der Pandemie bittet Dr. Kraatz die Patienten mit grippeähnlichen Symptomen, nicht zur Sprechstunde zu erscheinen. „Zum Wohl der Patienten und gemäß der Hygienevorschriften ist eine Terminvereinbarung vorab sicherer. Trotzdem möchte ich niemanden davon abhalten, vorbeizukommen“, sagt der neue Hausarzt in Griebenow.

